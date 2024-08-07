Стало известно, о чем может предупредить кошка

Самая распространенная и известная примета связана с черной кошкой — считается, что она приносит неудачу, особенно если перешла дорогу. Однако есть и другое мнение — согласно ему черная кошка защищает дом и человека от темных сил и сглаза, порчи. А вот если кот случайно забежал в вашу квартиру или дом, это может предвосхищать своим появлением крутые перемены в вашей жизни. Но обо всем по порядку.