Стало известно, о чем может предупредить кошка

Posted 7 августа, 08:41
Published 7 августа, 08:41
Modified 10 сентября, 01:49
Updated 10 сентября, 01:49
Самая распространенная и известная примета связана с черной кошкой — считается, что она приносит неудачу, особенно если перешла дорогу. Однако есть и другое мнение — согласно ему черная кошка защищает дом и человека от темных сил и сглаза, порчи. А вот если кот случайно забежал в вашу квартиру или дом, это может предвосхищать своим появлением крутые перемены в вашей жизни. Но обо всем по порядку.
Кошка считается животным, способным излечивать от различных болезней. Наверняка вы замечали, как безошибочно эти животные определяют болезненные места, после чего уютно укладываются прямо на них.
Животное ощущает дискомфорт хозяина и стремится его нейтрализовать. А если человек умирает, то кошка, как правило, остается с ним до последнего. Так что если в вашу квартиру хочет попасть кошка, лучше ее пустить — возможно, она стремится вам помочь.
Считается, что кошки особым образом связаны с потусторонним миром. К примеру, если животное долго и внимательно смотрит в одну точку, это означает, что она видит что-то, что не видно вам. Эзотерики отмечают, что кошки обладают способностью передавать вести от близких, которые уже ушли в мир иной. И это хорошие, успокаивающие вести.
Кошка умеет привлекать в дом и в жизнь человека счастье. Это объясняется способностью животных безошибочно чувствовать, определять энергетику. Так что если кошка к вам благосклонна и искренне тянется, то вы, скорее всего, хороший человек, наполненный светом и добротой.
Принято считать, что кошка на своих лапах может принести благополучие, удачу и успех, а также гармонию в отношениях. Не рекомендуется прогонять кошку, которая пришла к вам в дом. Встретьте ее тепло и ласково, дайте ей пусть и временный, но все-таки приют.
Если к вам в дом пришла чужая кошка, отнеситесь к этому внимательно — возможно, животное предупреждает вас о переменах и даже проблемах. Чтобы отвести от дома беду, впустите кошку внутрь.
Еще одна примета, связанная с внезапным визитом в ваш дом незнакомой кошки, — это скорое пополнение в семействе. Эта примета работает, в частности, если вас посетила либо беременная кошка, либо четвероногая мама с выводком котят. Не прогоняйте животных — накормите их, обогрейте и постарайтесь пристроить малышей. Это зачислит в вашу карму множество плюсов, и будьте уверены, что за вашу доброту кошка отплатит вам сторицей.
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