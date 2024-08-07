Простые упражнения при ходьбе, которые снижают вес, даже если вы просто ходите

Ходьба по склону активизирует работу бедер и ног, укрепляя мышечную силу. Если вы используете наклон на беговой дорожке, то имитируете бег в горах. Фактически, увеличение наклона на 2 градуса — это то же самое, что увеличение скорости на 1 км/ч в час, это называется импульсом.