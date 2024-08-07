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Posted 7 августа, 08:39

Published 7 августа, 08:39

Modified 10 сентября, 02:14

Updated 10 сентября, 02:14

Профессор микробиологии рассказал, как не заразиться вирусами летом

Профессор микробиологии рассказал, как не заразиться вирусами летом

7 августа 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney
Профессор микробиологии Билл Салливан из Медицинской школы Университета Индианы рассказал о правилах, которые помогут избежать заражения болезнями летом.

Огород, дача, пикник

Жители частных домов любят запах барбекю и свежих овощей с грядки. Однако нужно помнить о микробах, вызывающих пищевое отравление. Оно может проявиться диареей, тошнотой, судорогами и жаром, пишет popsci.com.

Мясо и рыба могут содержать опасные бактерии, например, сальмонеллу, кишечную палочку или листерию. Обращайте внимание на достаточною термообработку этих продуктов, чтобы уничтожить вредные микробы. Также не храните сырое мясо рядом с уже готовыми продуктами, чтобы избежать заражения, рекомендует эксперт.

Паразит Toxoplasma gondii также может вызвать острое пищевое отравление. Он выделяется в виде микроскопических ооцит, которые сохраняются в окружающей среде. Они могут попасть в пищевой тракт животных и людей.

Токсоплазма формирует тканевые кисты в мясе, поэтому его важно тщательно готовить его перед употреблением. Беременным следует особенно осторожно относиться к потенциальному заражению, так как это может повлечь серьезные последствия для ребенка.

Чтобы избежать заражения токсоплазмозом, носите перчатки при работе в саду, тщательно мойте фрукты и овощи и следите за чистотой песочницы, подчеркнул микробиолог.

Вода и водоемы

Бассейны и аквапарки отлично подходят для охлаждения в жару. Однако некоторые микробы могут оставаться в воде заразными на длительное время. Это может привести к передаче вирусов, бактерий и паразитов от одного человека другому.

Бактерии из воды могут вызвать проблемы с ЖКТ, включая диарею. Чтобы не заразиться, купайтесь только в безопасных местах и не пейте воду из бассейна. Носите беруши в воде, чтобы избежать инфекции ушей, рекомендует эксперт.

Путешествуя, всегда употребляйте бутилированную, кипяченую или фильтрованную воду, чтобы избежать заражения бактериями и паразитами.

Насекомые

Комары могут переносить многочисленные вирусы, которые попадают в кровоток при укусе. В частности, речь идет о лихорадке Западного Нила и энцефалите. В большинстве случаев эти вирусы вызывают симптомы гриппа, которые обычно проходят самостоятельно. Однако вирус Западного Нила может вызвать острую лихорадку и неврологические последствия у некоторых людей.

Важно принимать меры предосторожности, чтобы избежать укусов и возможных инфекций. Чтобы избежать укусов клещей и комаров, носите средства от насекомых и по возможности закрывайте тело. Носите одежду светлых тонов, чтобы насекомые были более заметны.

Клещи любят тень и высокую траву. Обязательно осматривайте свое тело и кожу головы на наличие клещей после возвращения с улицы, рекомендует Билл Салливан.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете наслаждаться летом, не подвергая себя риску заражения микробами.

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