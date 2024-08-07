Профессор микробиологии рассказал, как не заразиться вирусами летом

Комары могут переносить многочисленные вирусы, которые попадают в кровоток при укусе. В частности, речь идет о лихорадке Западного Нила и энцефалите. В большинстве случаев эти вирусы вызывают симптомы гриппа, которые обычно проходят самостоятельно. Однако вирус Западного Нила может вызвать острую лихорадку и неврологические последствия у некоторых людей.