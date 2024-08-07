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Posted 7 августа, 05:22

Published 7 августа, 05:22

Modified 10 сентября, 05:08

Updated 10 сентября, 05:08

Приносят беды и несчастья: какие цветы нельзя держать дома

Приносят беды и несчастья: какие цветы нельзя держать дома

7 августа 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney
Приносят беды и несчастья: какие цветы нельзя держать дома
Эти растения могут вытянуть всю позитивную энергетику дома, привести к ссорам и даже обречь на вечное одиночество. Прислушайтесь к народной мудрости и выясните, подходит ли растение для вашей квартиры с точки зрения энергетики.

Диффенбахия

В народных поверьях этот цветок носит название «мужегон». Считается, что он отпугивает мужчин от дома и даже может повлиять на то, что мужчина уйдет из семьи. Кроме того, цветущая диффенбахия ослабляет мужскую силу, поэтому в доме, где она растет, могут начаться проблемы с появлением потомства.

Диффенбахия — в народных поверьях этот цветок носит название «мужегон». Считается, что он отпугивает мужчин от домаДиффенбахия — в народных поверьях этот цветок носит название «мужегон». Считается, что он отпугивает мужчин от дома
Диффенбахия — в народных поверьях этот цветок носит название «мужегон». Считается, что он отпугивает мужчин от дома. Фото: Изображение Midjourney

Вьющиеся растения

Символами заточения и «удушения» позитивной энергетики считаются все вьющиеся растения. К таким растениям относится плющ, золотой ус, хойя, рафидофора и другие ампельные культуры.

Их присутствие в доме может препятствовать счастливым событиям и приносить ощущение подавленности и застоя. В народе считается, что вьюны высасывают из хозяев энергетику и люди начинают чувствовать постоянную усталость и апатию.

Символами заточения и «удушения» позитивной энергетики считаются все вьющиеся растенияСимволами заточения и «удушения» позитивной энергетики считаются все вьющиеся растения
Символами заточения и «удушения» позитивной энергетики считаются все вьющиеся растения. Фото: Изображение Midjourney

Сансевиерия

Это растение недаром называют «тещин язык». Оно, как недружелюбная родственница, способствует разжиганию вражды и ссор в семье, нарушает гармонию в отношениях. А если сансевиерия расцвела зимой — быть беде в доме.

Сансевиерия, как недружелюбная родственница, способствует разжиганию вражды и ссор в семьеСансевиерия, как недружелюбная родственница, способствует разжиганию вражды и ссор в семье
Сансевиерия, как недружелюбная родственница, способствует разжиганию вражды и ссор в семье. Фото: Изображение Midjourney

Кактусы

Колючие растения могут обострить отношения в семье. Поэтому кактусы нельзя ставить в спальне, детской комнате, гостиной. Расположите цветы возле монитора компьютера или на окнах — так они будут, напротив, поглощать негативную энергию.

Колючие растения могут обострить отношения в семьеКолючие растения могут обострить отношения в семье
Колючие растения могут обострить отношения в семье. Фото: Изображение Midjourney

Сциндапсус

Еще одно растение-«мужегон». У незамужней девушки, в доме которой цветет сциндапсус, практически нет шансов встретить свою судьбу.

У незамужней девушки, в доме которой цветет сциндапсус, практически нет шансов встретить свою судьбуУ незамужней девушки, в доме которой цветет сциндапсус, практически нет шансов встретить свою судьбу
У незамужней девушки, в доме которой цветет сциндапсус, практически нет шансов встретить свою судьбу. Фото: Изображение Midjourney

Монстера

Настоящий энергетический вампир, который может вытянуть из дома весь позитив. В доме начнутся постоянные ссоры и выяснения отношений, а хозяева начнут чувствовать беспричинную тоску и апатию.

Настоящий энергетический вампир, который может вытянуть из дома весь позитивНастоящий энергетический вампир, который может вытянуть из дома весь позитив
Настоящий энергетический вампир, который может вытянуть из дома весь позитив. Фото: Изображение Midjourney

Орхидея

Противоречивый цветок. Одни говорят, что орхидеи приносят разлуку и забирают энергию у хозяев. Другие утверждают, что цветок улучшает благоприятную обстановку в доме. И то и другое утверждение верно.

Эксперты советуют понаблюдать за изменениями в доме: если с орхидеей обстановка стала благополучней, то значит, это ваш цветок. А если, напротив, на дом стали сыпаться несчастья — срочно избавляйтесь от растения.

#Екатерина Непомнящая#Растения#Дом#Все материалы авторов#Дом и сад
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