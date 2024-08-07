Приносят беды и несчастья: какие цветы нельзя держать дома

Posted 7 августа, 05:22
Published 7 августа, 05:22
Modified 10 сентября, 05:08
Updated 10 сентября, 05:08
В народных поверьях этот цветок носит название «мужегон». Считается, что он отпугивает мужчин от дома и даже может повлиять на то, что мужчина уйдет из семьи. Кроме того, цветущая диффенбахия ослабляет мужскую силу, поэтому в доме, где она растет, могут начаться проблемы с появлением потомства.
Символами заточения и «удушения» позитивной энергетики считаются все вьющиеся растения. К таким растениям относится плющ, золотой ус, хойя, рафидофора и другие ампельные культуры.
Их присутствие в доме может препятствовать счастливым событиям и приносить ощущение подавленности и застоя. В народе считается, что вьюны высасывают из хозяев энергетику и люди начинают чувствовать постоянную усталость и апатию.
Это растение недаром называют «тещин язык». Оно, как недружелюбная родственница, способствует разжиганию вражды и ссор в семье, нарушает гармонию в отношениях. А если сансевиерия расцвела зимой — быть беде в доме.
Колючие растения могут обострить отношения в семье. Поэтому кактусы нельзя ставить в спальне, детской комнате, гостиной. Расположите цветы возле монитора компьютера или на окнах — так они будут, напротив, поглощать негативную энергию.
Еще одно растение-«мужегон». У незамужней девушки, в доме которой цветет сциндапсус, практически нет шансов встретить свою судьбу.
Настоящий энергетический вампир, который может вытянуть из дома весь позитив. В доме начнутся постоянные ссоры и выяснения отношений, а хозяева начнут чувствовать беспричинную тоску и апатию.
Противоречивый цветок. Одни говорят, что орхидеи приносят разлуку и забирают энергию у хозяев. Другие утверждают, что цветок улучшает благоприятную обстановку в доме. И то и другое утверждение верно.
Эксперты советуют понаблюдать за изменениями в доме: если с орхидеей обстановка стала благополучней, то значит, это ваш цветок. А если, напротив, на дом стали сыпаться несчастья — срочно избавляйтесь от растения.
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