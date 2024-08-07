Приносят беды и несчастья: какие цветы нельзя держать дома

В народных поверьях этот цветок носит название «мужегон». Считается, что он отпугивает мужчин от дома и даже может повлиять на то, что мужчина уйдет из семьи. Кроме того, цветущая диффенбахия ослабляет мужскую силу, поэтому в доме, где она растет, могут начаться проблемы с появлением потомства.