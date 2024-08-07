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Posted 7 августа, 04:50

Published 7 августа, 04:50

Modified 10 сентября, 05:08

Updated 10 сентября, 05:08

От вагинита до гепатита: какие болезни можно подцепить на общественном пляже

От цистита до гепатита: какие болезни можно подцепить на общественном пляже

7 августа 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
От вагинита до гепатита: какие болезни можно подцепить на общественном пляже
Общественные пляжи — рассадник инфекций, бактерий и вирусов. Какими опасными заболеваниями можно заразиться, если отдыхать в общественных местах купания?

Гепатиты

Через воду в водоеме вполне можно заразиться гепатитом А или гепатитом Е, если вы случайно заглотнули немного воды. Опасность в том, что симптомы заболевания могут проявиться только через 20–30 дней. Поэтому советуем, приехав с отдыха, сдать анализы на гепатит.

Пляжный лишай и микоз

Это грибковые инфекции, которые легко подхватить на общественных пляжах. Возбудители обитают в теплой воде и проникают через повреждения на коже. Советуем ополаскиваться чистой водой после купания в водоеме, надевать личную обувь при посещении общественных душевых, раздевалок, туалетов.

  • Повышенный риск подхватить грибковое заболевание у людей с ослабленным иммунитетом и серьезными хроническими заболеваниями.
Не лежите на голом песке. Используйте для отдыха на пляже собственную подстилкуНе лежите на голом песке. Используйте для отдыха на пляже собственную подстилку
Не лежите на голом песке. Используйте для отдыха на пляже собственную подстилку. Фото: Изображение Midjourney

Кишечные инфекции

Теплая стоячая вода — любимое обиталище размножения возбудителей кишечных расстройств: ротавируса, вируса Коксаки, энтеровируса. Характерные проявления: тошнота и рвота, повышение температуры, боли в животе.

  • Старайтесь нырять только с закрытым ртом. А лучше на непроверенных пляжах вовсе не погружаться в воду с головой.

«Зуд купальщика»

В пресноводных водоемах часто обитают личинки плоских червей. Они появляются в воде вместе с фекалиями уток, чаек, лебедей и других водоплавающих птиц. Личинки могут внедряться через кожу человека и вызывать церкариоз, или «зуд купальщика». Заражение вызывает отечность и покраснение кожных покровов, зуд и дискомфорт.

Симптомы обычно проходят сами собой в течение 2–3 недель — личинки не приживаются в организме человека.

  • Не лежите на голом песке. Используйте для отдыха на пляже собственную подстилку. Если берете на прокат шезлонг, стелите на него личное покрывало или полотенце.
Старайтесь нырять только с закрытым ртом. А лучше на непроверенных пляжах вовсе не погружаться в воду с головойСтарайтесь нырять только с закрытым ртом. А лучше на непроверенных пляжах вовсе не погружаться в воду с головой
Старайтесь нырять только с закрытым ртом. А лучше на непроверенных пляжах вовсе не погружаться в воду с головой. Фото: Изображение Midjourney

Женские болезни

Сифилис, гонорея, хламидиоз, ВИЧ и ВПЧ передаются только половым путем. И ими невозможно заразиться в водоемах. Но если вы купаетесь в водоемах, не соответствующих нормативным стандартам, есть риск получить неспецифический вагинит или бактериальный вагиноз. Кроме того, в случае если вы переохладились, купаясь в водоеме, то не исключено появление цистита.

  • Эти заболевания лечатся антибактериальными препаратами, но самостоятельного лечения лучше избегать — необходима консультация специалиста.
#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Путешествия#Все материалы авторов#Пляж
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