От цистита до гепатита: какие болезни можно подцепить на общественном пляже

Posted 7 августа, 04:50
Published 7 августа, 04:50
Modified 10 сентября, 05:08
Updated 10 сентября, 05:08
Через воду в водоеме вполне можно заразиться гепатитом А или гепатитом Е, если вы случайно заглотнули немного воды. Опасность в том, что симптомы заболевания могут проявиться только через 20–30 дней. Поэтому советуем, приехав с отдыха, сдать анализы на гепатит.
Это грибковые инфекции, которые легко подхватить на общественных пляжах. Возбудители обитают в теплой воде и проникают через повреждения на коже. Советуем ополаскиваться чистой водой после купания в водоеме, надевать личную обувь при посещении общественных душевых, раздевалок, туалетов.
Теплая стоячая вода — любимое обиталище размножения возбудителей кишечных расстройств: ротавируса, вируса Коксаки, энтеровируса. Характерные проявления: тошнота и рвота, повышение температуры, боли в животе.
В пресноводных водоемах часто обитают личинки плоских червей. Они появляются в воде вместе с фекалиями уток, чаек, лебедей и других водоплавающих птиц. Личинки могут внедряться через кожу человека и вызывать церкариоз, или «зуд купальщика». Заражение вызывает отечность и покраснение кожных покровов, зуд и дискомфорт.
Симптомы обычно проходят сами собой в течение 2–3 недель — личинки не приживаются в организме человека.
Сифилис, гонорея, хламидиоз, ВИЧ и ВПЧ передаются только половым путем. И ими невозможно заразиться в водоемах. Но если вы купаетесь в водоемах, не соответствующих нормативным стандартам, есть риск получить неспецифический вагинит или бактериальный вагиноз. Кроме того, в случае если вы переохладились, купаясь в водоеме, то не исключено появление цистита.
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