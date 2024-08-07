От цистита до гепатита: какие болезни можно подцепить на общественном пляже

Сифилис, гонорея, хламидиоз, ВИЧ и ВПЧ передаются только половым путем. И ими невозможно заразиться в водоемах. Но если вы купаетесь в водоемах, не соответствующих нормативным стандартам, есть риск получить неспецифический вагинит или бактериальный вагиноз. Кроме того, в случае если вы переохладились, купаясь в водоеме, то не исключено появление цистита.