Какие имена людей связаны с успехом и деньгами

Натальи тоже достаточно разносторонни. Их интересует все, начиная с акций и заканчивая современным искусством. Сферы их интересов распространяются на увлечения, отношения и, конечно же, на карьеру. Однако они часто отдают себя работе без остатка, что повышает риск выгорания. Так что им особенно важно соблюдать баланс между работой и отдыхом.