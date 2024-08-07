Какие есть несовместимые знаки зодиака

Posted 7 августа, 08:11
Published 7 августа, 08:11
Modified 10 сентября, 01:42
Updated 10 сентября, 01:42
Пара, которая в астрологии считается наименее совместимой. Как отмечает астролог Кажетта Ахмеджанова, представители знака Овен отличаются энергичностью и смелостью, а Раки, напротив, чувствительны.
«Овнам необходимо доказывать свою смелость, им необходимо восхищение, внимание. В отношениях с такими людьми чувствительные Раки могут попросту сбиваться с толку», — отмечает астролог.
С самого начала отношения могут складываться безоблачно, однако спустя время начинаются проблемы. В частности, Овнов начинает раздражать навязчивость партнера. Ключевой совет, который дает астролог, — быть более внимательными друг к другу. Овну стоит глубже погружаться в чувства, которые испытывает Рак, понимать его.
Еще одна пара с минимальной совместимостью. Как отмечает Кажетта Ахмеджанова, они могут не чувствовать себя в безопасности в обществе друг друга.
«Водолеи отличаются непредсказуемостью характера и подчеркнутой независимостью, тогда как Тельцы тяготеют к стабильности — им важно чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне», — объясняет астролог.
В такой паре Телец должен пытаться быть менее требовательным к своему партнеру, тогда как Водолею стоит настроиться на более серьезный лад и относиться к чувствам, просьбам и пожеланиям Тельца более ответственно.
Девы и Близнецы с определенным трудом находят не только общий язык, но даже точки соприкосновения. Нередко в паре такие партнеры начинают раздражать друг друга, однако если чувства все-таки есть, их стоит попытаться сохранить, убеждена Кажетта Ахмеджанова.
«Близнецам присущ интеллект, чувство юмора, однако свойственна и легкомысленность. А вот Девы отличаются осторожностью, их с уверенностью можно назвать перфекционистами», — подчеркивает астролог.
Близнецам, если они дорожат отношениями с Девами, стоит постараться стать чуть более серьезными и немного унять свою спонтанность.
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