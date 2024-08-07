Какие есть несовместимые знаки зодиака

С самого начала отношения могут складываться безоблачно, однако спустя время начинаются проблемы. В частности, Овнов начинает раздражать навязчивость партнера. Ключевой совет, который дает астролог, — быть более внимательными друг к другу. Овну стоит глубже погружаться в чувства, которые испытывает Рак, понимать его.