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Posted 7 августа, 08:11

Published 7 августа, 08:11

Modified 10 сентября, 01:42

Updated 10 сентября, 01:42

Какие есть несовместимые знаки зодиака

Какие есть несовместимые знаки зодиака

7 августа 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Астролог рассказала, какие знаки зодиака могут не подходить друг другу и что в этом случае делать.

Овен + Рак

Пара, которая в астрологии считается наименее совместимой. Как отмечает астролог Кажетта Ахмеджанова, представители знака Овен отличаются энергичностью и смелостью, а Раки, напротив, чувствительны.

«Овнам необходимо доказывать свою смелость, им необходимо восхищение, внимание. В отношениях с такими людьми чувствительные Раки могут попросту сбиваться с толку», — отмечает астролог.

С самого начала отношения могут складываться безоблачно, однако спустя время начинаются проблемы. В частности, Овнов начинает раздражать навязчивость партнера. Ключевой совет, который дает астролог, — быть более внимательными друг к другу. Овну стоит глубже погружаться в чувства, которые испытывает Рак, понимать его.

Водолей + Телец

Еще одна пара с минимальной совместимостью. Как отмечает Кажетта Ахмеджанова, они могут не чувствовать себя в безопасности в обществе друг друга.

«Водолеи отличаются непредсказуемостью характера и подчеркнутой независимостью, тогда как Тельцы тяготеют к стабильности — им важно чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне», — объясняет астролог.

В такой паре Телец должен пытаться быть менее требовательным к своему партнеру, тогда как Водолею стоит настроиться на более серьезный лад и относиться к чувствам, просьбам и пожеланиям Тельца более ответственно.

Дева + Близнецы

Девы и Близнецы с определенным трудом находят не только общий язык, но даже точки соприкосновения. Нередко в паре такие партнеры начинают раздражать друг друга, однако если чувства все-таки есть, их стоит попытаться сохранить, убеждена Кажетта Ахмеджанова.

«Близнецам присущ интеллект, чувство юмора, однако свойственна и легкомысленность. А вот Девы отличаются осторожностью, их с уверенностью можно назвать перфекционистами», — подчеркивает астролог.

Близнецам, если они дорожат отношениями с Девами, стоит постараться стать чуть более серьезными и немного унять свою спонтанность.

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#Общество#Отношения#Все материалы авторов
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