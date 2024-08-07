Как высушить волосы и сохранить объем

Сохранить объем можно и при условии правильной сушки волос. В процессе пряди необходимо направлять в обратном от линии роста направлении. Поскольку волосы растут вниз, голову, соответственно, нужно сушить в противоположном направлении. Ее можно опустить вниз, в процессе слегка оттягивая пряди у корней, чтобы сохранить их объем. Другой вариант — использовать в процессе сушки расческу. В этом случае пряди нужно убирать в противоположную от пробора сторону.