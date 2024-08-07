Как высушить волосы и сохранить объем

Posted 7 августа, 08:15
Published 7 августа, 08:15
Modified 10 сентября, 01:47
Updated 10 сентября, 01:47
Насколько долго продержится объем — зависит от типа волос, их структуры, а также от кожи головы. Дольше всего свежесть и объем сохраняют вьющиеся, достаточно пористые волосы, тогда как тонкие, гладкие и прямые пряди, наоборот, быстро пачкаются и теряют объем. Кроме того, многое зависит и от того, как часто к волосам прикасаются в течение дня.
Чтобы объем сохранился надолго, желательно уплотнить волосы, а именно — их корни. Для этого можно использовать стайлинг — он наносится на пряди сразу после мытья головы. При этом волосы должны быть влажными. Без стайлинга сохранить объем не получится.
Какой стайлинг выбрать? Очевидно, тот, который уплотняет волосы и повышает их пористость. Так, обладательницы гладких волос, в структуре которых кутикула закрыта, могут ориентироваться на средства, которые открывают кутикулу.
Сохранить объем можно и при условии правильной сушки волос. В процессе пряди необходимо направлять в обратном от линии роста направлении. Поскольку волосы растут вниз, голову, соответственно, нужно сушить в противоположном направлении. Ее можно опустить вниз, в процессе слегка оттягивая пряди у корней, чтобы сохранить их объем. Другой вариант — использовать в процессе сушки расческу. В этом случае пряди нужно убирать в противоположную от пробора сторону.
Завершающий этап — нанесение финишного стайлинга, который обеспечивает вспомогательный эффект. Это средство придаст волосам дополнительный объем, сохранит свежесть на участках возле корней, а укладка продержится дольше. Отличным вариантом может стать сухой шампунь, например, в виде пасты. Это средство сохраняет укладку свежей, уплотняет волосы и поддерживает объем.
Далее необходима фиксация укладки при помощи лаков и других подобных средств. Они удерживают объем и форму прически. Однако наносить такие средства в большом количестве не следует. Можно использовать лак в течение дня, чтобы обновить укладку и дополнительно зафиксировать ее.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14