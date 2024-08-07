Изучение мозга показало, как появляется творческий поток

Posted 7 августа, 08:01
Published 7 августа, 08:01
Modified 10 сентября, 02:19
Updated 10 сентября, 02:19
С тех пор, как ученый-психолог Михай Чиксентмихайи впервые определил этот поток и систематически изучал его в 1970-х годах, это состояние «внимания без усилий» приобрело широкий интерес. Считается, что он способствует инновациям и творчеству. Но до недавнего времени все, что было известно о потоке, было получено в результате самоанализа и поведенческих исследований. Эта работа выявила важные характеристики состояния потока, но оставила без ответа основные, хотя и важные, вопросы. В частности, исследователи мало знали о его внутренних механизмах, что препятствовало разработке методов обучения или создания потока для повышения творческой продуктивности.
Лаборатория исследования креативности Университета Дрекселя помогла заполнить пробел в знаниях, пишет издание scientificamerican.com. Ученые поставили следующий вопрос о природе творческого потока: предполагает ли он интенсивную концентрацию и гиперфокусировку внимания или предполагает освобождение внимания и «отпускание»?
Поток изучался в контексте джазовой импровизации. Джаз требует генерации непрерывного, спонтанного потока идей, который можно записать в реальном времени и оценить постфактум по креативности и другим характеристикам. Для исследования ученые пригласили 32 джазовых гитаристов. Некоторые из них были относительными новичками, в то время как другие имели большой опыт. Исследователи попросили их импровизировать соло на шести сериях заранее заданных аккордов, слушая записанный аккомпанемент джазовой ритм-секции. Они также оценили интенсивность состояния потока, которое музыканты испытывали во время каждого выступления. Позже экспертные судьи прослушали записи этих импровизаций и оценили их креативность и другие характеристики.
Во время импровизации ученые также записывали мозговую активность музыкантов с помощью электроэнцефалографии высокой плотности (ЭЭГ). Поскольку эти записи фиксируют сигналы, исходящие от электрической активности, возникающей в мышцах, коже, глазах и других областях, исследователи предприняли шаги, чтобы удалить этот «электрический шум» и изолировать активность мозга, связанную с импровизацией. Использовались сложные алгоритмы для поиска источников нейронных сигналов в мозге музыкантов.
Примечательно, что наиболее опытные музыканты в среднем сообщали о большей интенсивности и частоте состояний потока. Таким образом, наработанный опыт может быть расценен как условие для ощущения потока. Действительно, трудно представить себе, чтобы человек чувствовал подобное при выполнении незнакомой задачи. Также неудивительно, что в среднем судьи оценили импровизации экспертов как более творческие, чем импровизации новичков.
Затем, чтобы идентифицировать области мозга, связанные с состоянием потока, ученые сравнили активность мозга во время выполнения упражнений с высоким потоком по сравнению с действиями с низким потоком. Одним из поразительных открытий стало то, что высокая производительность была связана со снижением активности в лобных долях мозга, которые связаны с исполнительными функциями и когнитивным контролем. Это подтверждает идею о том, что поток — это состояние низкого когнитивного контроля, а не гиперфокусировки.
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