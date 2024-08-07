Изучение мозга показало, как появляется творческий поток

С тех пор, как ученый-психолог Михай Чиксентмихайи впервые определил этот поток и систематически изучал его в 1970-х годах, это состояние «внимания без усилий» приобрело широкий интерес. Считается, что он способствует инновациям и творчеству. Но до недавнего времени все, что было известно о потоке, было получено в результате самоанализа и поведенческих исследований. Эта работа выявила важные характеристики состояния потока, но оставила без ответа основные, хотя и важные, вопросы. В частности, исследователи мало знали о его внутренних механизмах, что препятствовало разработке методов обучения или создания потока для повышения творческой продуктивности.