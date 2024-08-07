Гастроэнтеролог рассказала, почему нельзя есть яблоки на ужин

Многие убеждены, что яблоки на ужин — это отличный вариант для тех, кто стремится похудеть и поддерживать себя в отличной форме. Однако такой ужин подходит далеко не всем. Виктория Зимина, гастроэнтеролог, предупреждает: без вреда для фигуры и для здоровья в целом яблоки на ужин могут есть только люди с идеально работающим пищеварением и желудком.