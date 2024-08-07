Гастроэнтеролог рассказала, почему нельзя есть яблоки на ужин

Posted 7 августа, 08:24
Published 7 августа, 08:24
Modified 10 сентября, 01:43
Updated 10 сентября, 01:43
Многие убеждены, что яблоки на ужин — это отличный вариант для тех, кто стремится похудеть и поддерживать себя в отличной форме. Однако такой ужин подходит далеко не всем. Виктория Зимина, гастроэнтеролог, предупреждает: без вреда для фигуры и для здоровья в целом яблоки на ужин могут есть только люди с идеально работающим пищеварением и желудком.
«Даже тем, кто не страдает от лишнего веса и от проблем с желудочно-кишечным трактом, не рекомендуется употреблять яблоки и другие фрукты позже 17 часов. Лучше всего включать эти продукты в рацион в качестве перекусов — например, между обедом и ужином», — советует эксперт.
Виктория Зимина отмечает, что яблоки на ужин могут создать дополнительную нагрузку на пищеварение в вечернее и ночное время. Это чревато повышенным газообразованием и даже отеками. Еда, поступившая в организм вечером, запускает процессы брожения.
Как объясняет Виктория Зимина, в яблоках в большом количестве содержится фруктоза. Поступая в организм, она превращается в жирные кислоты, которые, в свою очередь, формируют запасы жира и попадают в печень. Все это чревато целым комплексом проблем со здоровьем.
«Совершенно точно употреблять яблоки на ужин не следует тем, кто имеет склонность к полноте или лишний вес. Употребление таких продуктов может привести к ожирению печени. Начнет откладываться висцеральный жир, дальше — ожирение абдоминального типа, проблемы с сердечно-сосудистой системой», — заключает эксперт.
Кроме того, фрукты обеспечивают прилив энергии. Так что яблоки на ужин могут помешать заснуть. Организм, который получил такую пищу, начнет буквально требовать активность, что негативно скажется на качестве и продолжительности сна. Не исключено, что вскоре после ужина, состоящего из яблок, вам захочется съесть еще что-нибудь, а это уже будут дополнительные и совершенно нежелательные калории.
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