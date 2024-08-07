Бьянка показала свою постройневшую на 35 кг фигуру в купальнике

Posted 7 августа, 13:09
Published 7 августа, 13:09
Modified 10 сентября, 05:10
Updated 10 сентября, 05:10
Как пишет peopletalk.ru, сейчас исполнительница отдыхает в Ялте и опубликовала свои фото в купальнике на фоне моря. На снимке Бьянка в черно-белом купальнике и в шлепанцах на высокой платформе. Образ певица дополнила крупными серьгами в форме сердца. Известно, что ранее ей удалось быстро привести свою фигуру в порядок, скинув тридцать пять килограммов. Поклонникам понравилась смелая фотосессия исполнительницы, о чем они написали в комментариях под фото.
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