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Posted 7 августа, 13:09

Published 7 августа, 13:09

Modified 10 сентября, 05:10

Updated 10 сентября, 05:10

Бьянка показала свою постройневшую на 35 кг фигуру в купальнике

7 августа 2024, 13:09
Российская певица Бьянка скинула 35 килограммов и продемонстрировала фигуру в купальнике.

Как пишет peopletalk.ru, сейчас исполнительница отдыхает в Ялте и опубликовала свои фото в купальнике на фоне моря. На снимке Бьянка в черно-белом купальнике и в шлепанцах на высокой платформе. Образ певица дополнила крупными серьгами в форме сердца. Известно, что ранее ей удалось быстро привести свою фигуру в порядок, скинув тридцать пять килограммов. Поклонникам понравилась смелая фотосессия исполнительницы, о чем они написали в комментариях под фото.

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