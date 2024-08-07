Бен Аффлек и Дженнифер Энистон могут стать парой

Как пишет peopletalk.ru, по мнению друзей актера, Дженнифер Энистон на протяжении многих лет испытывает симпатию к Бену Аффлеку, и совсем скоро ей ничего не будет мешать, чтобы построить с ним отношения. Инсайдер рассказал американскому изданию, что Энистон давно влюблена в Аффлека, но тот постоянно находился в серьезных отношениях с другими женщинами. Сейчас у Джен есть реальный шанс наверстать упущенное, поскольку отношения между Аффлеком и Джей Ло подходят к концу.