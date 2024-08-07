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Posted 7 августа, 13:14

Published 7 августа, 13:14

Modified 10 сентября, 05:10

Updated 10 сентября, 05:10

Бен Аффлек и Дженнифер Энистон могут стать парой

7 августа 2024, 13:14
Источники, близкие к актеру Бену Аффлеку, утверждают, что после развода с Джей Ло у него могут возникнуть отношения с коллегой Дженнифер Энистон, которая очень ждет, когда он снова станет холостяком.

Как пишет peopletalk.ru, по мнению друзей актера, Дженнифер Энистон на протяжении многих лет испытывает симпатию к Бену Аффлеку, и совсем скоро ей ничего не будет мешать, чтобы построить с ним отношения. Инсайдер рассказал американскому изданию, что Энистон давно влюблена в Аффлека, но тот постоянно находился в серьезных отношениях с другими женщинами. Сейчас у Джен есть реальный шанс наверстать упущенное, поскольку отношения между Аффлеком и Джей Ло подходят к концу.

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#Александр Привалов#Знаменитости#Все материалы авторов#Бен Аффлек
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