Бен Аффлек и Дженнифер Энистон могут стать парой

Posted 7 августа, 13:14
Published 7 августа, 13:14
Modified 10 сентября, 05:10
Updated 10 сентября, 05:10
Как пишет peopletalk.ru, по мнению друзей актера, Дженнифер Энистон на протяжении многих лет испытывает симпатию к Бену Аффлеку, и совсем скоро ей ничего не будет мешать, чтобы построить с ним отношения. Инсайдер рассказал американскому изданию, что Энистон давно влюблена в Аффлека, но тот постоянно находился в серьезных отношениях с другими женщинами. Сейчас у Джен есть реальный шанс наверстать упущенное, поскольку отношения между Аффлеком и Джей Ло подходят к концу.
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