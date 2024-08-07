7 овощей для посадки в августе — что можно быстро вырастить в предстоящие холода

Сеять семена нужно рядами на расстоянии 30 сантиметров друг от друга в плодородную, хорошо дренируемую почву. Потом нужно прореживать рассаду на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга по мере прорастания. Хороший полив важен не только для предотвращения увядания растений, но и для того, чтобы листья не стали еще более горькими.