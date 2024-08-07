7 овощей для посадки в августе — что можно быстро вырастить в предстоящие холода

Posted 7 августа, 15:18
Published 7 августа, 15:18
Modified 10 сентября, 05:11
Updated 10 сентября, 05:11
Огородники знают, что есть быстрорастущие овощи, которые могут заполнить пробелы и обеспечить быстрый урожай. Рассказываем, какие посадки можно успеть сделать в августе.
Руккола — популярный и быстрорастущий овощ, идеально подходит для посева в августе. Посеяв рукколу сейчас вы сможете получать пряные листья для салатов в осенние месяцы.
Посейте семена тонким слоем рядами и присыпьте почвой в 1-2 сантиметра. Следите, чтобы место посадки оставалось влажным и руккола прорастет в течение пары недель.
Эта быстрорастущая культура может дать первый урожай листьев всего через месяц после посева. Для сбора выбирайте отдельные листья или срезайте все растение целиком.
Эндивий или Цикорий салатный обладает интересным вкусом благодаря своим горьким листьям. Существует три вида цикория: радиккио (красный цикорий), сахарный рулет и витлуф.
Выносливые сорта цикория можно посеять в августе для употребления в сыром или вареном виде. Радиккио и сахарный рулет, некорневые виды, можно сеять в середине лета, чтобы обеспечить урожай в холодные месяцы.
Сеять семена нужно рядами на расстоянии 30 сантиметров друг от друга в плодородную, хорошо дренируемую почву. Потом нужно прореживать рассаду на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга по мере прорастания. Хороший полив важен не только для предотвращения увядания растений, но и для того, чтобы листья не стали еще более горькими.
Никогда не поздно задуматься о посадке овощей, которые могут принести урожай в холодные месяцы. Именно здесь на первый план выходят холодостойкие культуры, например валерианелла, или как его еще называют, полевой или кукурузный салат, зелень с характерным ореховым привкусом.
Листья валерианеллы можно собирать в течение всей зимы. Поскольку они быстрорастущие, их лучше всего сеять в неглубокие бороздки на расстоянии 12-15 сантиметров друг от друга. Вы можете получить разнообразие этой зелени, но сорта с мелкими листьями считаются самыми выносливыми.
Кукурузный салат можно выращивать в конце лета и осенью на открытом воздухе в огороде, более поздние посевы можно засеять в теплицу осенью.
Стебли зеленого лука имеют мягкий луковый вкус, его также часто называют луком-шалотом. Эту культуру можно сеять в августе, чтобы весной получить урожай.
Используйте холодостойкие сорта для успешного посева в середине лета или высевайте урожай непосредственно перед зимой. Сеять семена нужно тонким слоем в сеялки на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Посев зеленого лука в теплице может обеспечить получение урожая зимой.
Выращивание кольраби становится все более модным, поскольку эта культура быстро растет, ее можно употреблять в сыром виде или готовить различными способами.
Кольраби можно сеять в течение длительного периода, с февраля по август, а посев семян в открытом грунте в этом месяце может обеспечить урожай вплоть до ноября. От посева до сбора урожая должно пройти примерно восемь недель.
Семена сеют тонким слоем рядами глубиной в 1-2 сантиметра и присыпают тонким слоем почвы. Нужно следить, чтобы семена были влажными, обеспечив прорастание. Прореживайте всходы на расстоянии 30 сантиметров друг от друга по мере их развития. Овощам потребуется 50-70 дней, чтобы достичь зрелости, а собирать их можно, когда стебли достигнут 12-15 сантиметров в диаметре.
Салат-латук — это быстрорастущий овощ, который может дать урожай в течение 4-6 недель, в зависимости от сорта.
Посадка семян салата в августе и чередование посева может обеспечить хороший урожай в более холодные месяцы, если обеспечить хорошее укрытие от заморозков.
Посейте семена на открытом воздухе в солнечном месте с плодородной и хорошо дренированной почвой. Выращивание салата-латука идеально подходит для горшков и на возвышенностях, поэтому осенью можно собирать урожай на террасе или на балконе.
Редис — классический овощ для летних салатов, а быстрорастущие сорта можно сеять с весны. Август — последнее окно для посева летнего редиса, а также идеальное время для посадки зимнего редиса. Быстрорастущие сорта могут быть готовы уже через 20-30 дней после посева.
Сеять семена следует тонким слоем в сеялки глубиной 10 сантиметров и на расстоянии до 6 сантиметров друг от друга. Зимний редис, такой как «Черный испанский круглый» и «Дайкон» получатся крупнее, поэтому сеялки лучше размещать на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, а саженцы прореживать до 20 сантиметров.
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