4 компании-гиганта, которые помогали Гитлеру во Второй мировой войне

Posted 7 августа, 17:18
Published 7 августа, 17:18
Modified 10 сентября, 05:11
Updated 10 сентября, 05:11
Во время Второй Мировой войны бренд Hugo Boss с радостью шил мундиры для СС, Гитлерюгенда и Вермахта. Основатель компании Хуго Босс даже вступил в нацистскую партию. На фабриках Hugo Boss использовался труд пленных из стран Европы и СССР. О раскаянии руководства модного бренда информации не найдено.
Одна из самых знаковых американских компаний — Coca-Cola — также продолжала работать на благо нацистской Германии в первые годы Второй мировой войны. Лишь в конце 1941 года корпорация прекратила экспорт продукции в Берлин и закрыла свое немецкое подразделение.
Однако глава подразделения Макс Кейт не воспринял это как знак прекратить работу. Вместо этого он изобрел новый напиток. Кейт назвал его Fanta. Напиток пользовался огромным успехом. При этом Coca-Cola официально не имела отношения к изобретению. Однако после войны руководство компании оценили деловой подход Кейта и повысили его до должности главы Coca-Cola Europe, пишет cracked.com.
Уже в 30-е годы прошлого столетия компания IBM создала технологию, которая использовалась для создания баз данных и работы с ними. Именно тогда у нацистов возникла необходимость документировать, вычислять и легко искать в базе данных людей с определенными религиозными и личными характеристиками. И IBM, или как они назвали свой новый польский филиал, Watson Business Machines, такую возможность предоставили. Таким образом, учет всех евреев был произведен с помощью технологий IBM.
При этом руководство компании до сих пор якобы не имеет понятия, чем занималась Watson Business Machines.
Фармгигант Bayer и её головная компания IG Farben создала целый раздел на своем сайте, призванный признать свою роль в оказании помощи нацистам и искупить вину.
Есть информация о том, что в годы Второй мировой войны корпорация использовала заключенных лагерей смерти для своих экспериментов и делились данными с мастером пыток Йозефом Менгеле. Он придумывал самые изощренные способы мучений вроде нанесения ран и намеренного доведения их до гангрены, а затем втирания в пораженную область осколков стекла и древесной стружки.
Также, по некоторым данным, именно IG Farben создала газ, который использовался в газовых камерах.
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