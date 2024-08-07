4 компании-гиганта, которые помогали Гитлеру во Второй мировой войне

Уже в 30-е годы прошлого столетия компания IBM создала технологию, которая использовалась для создания баз данных и работы с ними. Именно тогда у нацистов возникла необходимость документировать, вычислять и легко искать в базе данных людей с определенными религиозными и личными характеристиками. И IBM, или как они назвали свой новый польский филиал, Watson Business Machines, такую возможность предоставили. Таким образом, учет всех евреев был произведен с помощью технологий IBM.