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Posted 6 августа, 07:57

Published 6 августа, 07:57

Modified 10 сентября, 02:01

Updated 10 сентября, 02:01

Топ эффективных способов избавиться от отечности

Топ эффективных способов избавиться от отечности

6 августа 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
Отеки могут появиться у каждого, поэтому важно знать ряд правил, как от них избавиться.

Пейте больше воды

Потребление достаточного количества воды помогает организму не удерживать излишнюю жидкость. Избегайте чая, кофе и алкоголя, так как они могут обезвоживать организм.

Ешьте увлажняющие продукты

Включайте в рацион продукты, такие как огурцы, арбузы и апельсины, которые помогают выводить лишнюю воду. Продукты, богатые калием, например, листовая зелень и картофель, также полезны.

Регулярные физические упражнения:

Спорт помогает избавиться от излишков воды через пот. Физическая активность также снижает отечность.

Улучшите сон

Достаточный сон (7-9 часов) помогает почкам эффективно регулировать количество воды и натрия в организме.

Ограничьте соленую и сладкую пищу

Соленая и сладкая пища увеличивает задержку воды в организме. Сократите потребление продуктов с высоким содержанием натрия и сахара.

Сократите углеводы

Избыток углеводов в организме накапливается в виде гликогена, который удерживает воду. Сократите потребление хлеба и макарон, заменив их мясом и рыбой.

Снизьте уровень стресса

Высокий уровень стресса увеличивает содержание воды в организме из-за избытка гормона кортизола.

Принимайте электролиты

Электролиты, такие как магний и калий, помогают регулировать количество воды в организме. Их можно восполнить с помощью спортивных напитков или добавок.

Используйте добавки

Одуванчик и магний обладают мочегонным эффектом, помогая снизить содержание воды. Витамин В6 может уменьшить вздутие живота и симптомы ПМС.

Эти изменения в образе жизни помогут уменьшить отечность и избавиться от лишних килограммов, связанных с задержкой воды. Однако, если отеки не проходят, рекомендуется проконсультироваться с врачом, написал журнал Shape.

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#Дмитрий Митраков#Здоровье#Питание#Здоровое питание
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