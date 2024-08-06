Топ эффективных способов избавиться от отечности

Posted 6 августа, 07:57
Published 6 августа, 07:57
Modified 10 сентября, 02:01
Updated 10 сентября, 02:01
Потребление достаточного количества воды помогает организму не удерживать излишнюю жидкость. Избегайте чая, кофе и алкоголя, так как они могут обезвоживать организм.
Включайте в рацион продукты, такие как огурцы, арбузы и апельсины, которые помогают выводить лишнюю воду. Продукты, богатые калием, например, листовая зелень и картофель, также полезны.
Спорт помогает избавиться от излишков воды через пот. Физическая активность также снижает отечность.
Достаточный сон (7-9 часов) помогает почкам эффективно регулировать количество воды и натрия в организме.
Соленая и сладкая пища увеличивает задержку воды в организме. Сократите потребление продуктов с высоким содержанием натрия и сахара.
Избыток углеводов в организме накапливается в виде гликогена, который удерживает воду. Сократите потребление хлеба и макарон, заменив их мясом и рыбой.
Высокий уровень стресса увеличивает содержание воды в организме из-за избытка гормона кортизола.
Электролиты, такие как магний и калий, помогают регулировать количество воды в организме. Их можно восполнить с помощью спортивных напитков или добавок.
Одуванчик и магний обладают мочегонным эффектом, помогая снизить содержание воды. Витамин В6 может уменьшить вздутие живота и симптомы ПМС.
Эти изменения в образе жизни помогут уменьшить отечность и избавиться от лишних килограммов, связанных с задержкой воды. Однако, если отеки не проходят, рекомендуется проконсультироваться с врачом, написал журнал Shape.
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