Шестеро детей и ни одной складки: какой диеты придерживалась Хюррем-султан из ВВ

Posted 6 августа, 10:58
Published 6 августа, 10:58
Modified 10 сентября, 05:07
Updated 10 сентября, 05:07
Жизнь Хюррем-султан в гареме — одна из самых популярных тем для обсуждения среди поклонников «Великолепного века». Особого внимания заслуживает ее идеальная фигура. Известно, что и реальная Хюррем была обладательницей точеной фигуры.
Даже в современную эпоху фитнес-клубов, диет и правильного питания не каждый может похвастаться идеальным телосложением. Однако Роксолана, родившая шестерых детей сумела сохранить свое тело, несмотря ни на что. В чем же заключался ее секрет?
Ответ прост — в грамотно организованном рационе. Многие утверждают, что питание во дворце турецкого правителя было однообразным, а трапезы происходили всего дважды в день. Однако эта информация не соответствует действительности. В реальности, как пишут историки, в гареме было три полноценных приема пищи в одно и то же время. Размер всех порций строго нормировался.
Утром обычно подавали кисломолочные продукты, травяные отвары и лепешки. На обед — свежие овощи, зелень и первые блюда. На ужин — мясо, птица или рыба с крупами и овощами. Сладости были доступны лишь по праздникам и по личному распоряжению султанш. Хюррем, как и другие госпожи, могла получить десерты в любое время, но они готовились заранее по специальному заказу.
Регулярное употребление свежих кисломолочных продуктов, овощей и зелени в большом количестве, а также нормированные объемы пищи — вот причина идеальной фигуры Хюррем. Во времена правления Сулеймана беременные женщины не ели за двоих. Кроме того, жители Османской империи были правоверными мусульманами и строго соблюдали предписания ислама, включая посты, сообщает КП.
Обращаясь к историческим фактам, можно отметить, что в эпоху Османской империи, воссозданной в сериале «Великолепный век», наложницы султана действительно не отличались полнотой. Это объясняется тем, что девушки, попадавшие в гарем, уделяли большое внимание поддержанию стройной фигуры.
Их рацион питания был строго регламентирован. Меню включало в себя преимущественно легкие, низкокалорийные блюда, богатые витаминами и минералами. Это позволяло им сохранять изящные, подтянутые формы, соответствующие канонам красоты того времени.
Таким образом, отсутствие полных наложниц в сериале отражает реалии эпохи Османской империи, когда женщины гарема уделяли особое внимание поддержанию идеальной фигуры благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни.
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