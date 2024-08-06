Шестеро детей и ни одной складки: какой диеты придерживалась Хюррем-султан из ВВ

Ответ прост — в грамотно организованном рационе. Многие утверждают, что питание во дворце турецкого правителя было однообразным, а трапезы происходили всего дважды в день. Однако эта информация не соответствует действительности. В реальности, как пишут историки, в гареме было три полноценных приема пищи в одно и то же время. Размер всех порций строго нормировался.