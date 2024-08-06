Обязательно ли убирать за своей собакой на улице? Аргументы за и против

Posted 6 августа, 15:43
Published 6 августа, 15:43
Modified 10 сентября, 05:08
Updated 10 сентября, 05:08
Чем владельцы собак аргументируют свое желание или нежелание убирать за животными отходы жизнедеятельности и что по этому поводу думают эксперты — читайте в статье.
Согласно общепринятому мнению, ответственный владелец собаки — это тот, кто не доставляет проблем другим. В том числе носит с собой полиэтиленовые или бумажные пакетики и регулярно убирает «большие дела» за своим животным, независимо от размера питомца.
Как правило, главным аргументом таких людей является нежелание ходить по загрязненной территории. Кроме того, считается, что собачьи экскременты способны существенно навредить окружающим, так как они могут содержать возбудителей болезней, а также личинки глистов и иных паразитов и, случайно попав на людей или других животных, стать причиной инфекционного заболевания.
Тем же, кто не убирает за животными, по большей части все равно, и они даже не задумываются о возможных последствиях. Или же считают, что собачьи экскременты являются удобрением для растительности и поэтому несут не вред, а пользу. А еще владельцы маленьких питомцев часто полагают, что, раз их собака не дотягивает до размеров даже не самого крупного кота, за ней в принципе необязательно убирать.
И наконец, некоторые собаководы занимают принципиальную позицию по этому вопросу, заявляя, что от людей остается гораздо больше мусора, и пусть, мол, они сначала сами научатся за собой убирать.
По мнению президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, убирать отходы жизнедеятельности за своей собакой должен каждый, так как это способствует развитию дог-френдли-культуры и ответственности.
«Чтобы беспрепятственно и комфортно посещать общественные места со своими четвероногими любимцами, важно думать не только о себе и своей собаке, но и об окружающих людях и животных. Поэтому очень важно всегда убирать за своим питомцем, это касается не только экскрементов, но и любого мусора, который появляется из-за жизнедеятельности собаки», — заявил эксперт в интервью «Радио 1».
Он также добавил, что собачьи экскременты — не удобрение, как ошибочно думают некоторые. Дело в том, что такие отходы очень медленно разлагаются и пагубным образом действуют на растительность, поэтому убирать их следует не только из соображений эстетики и уважения к соседям, но и для защиты экологической обстановки.
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