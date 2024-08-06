Обязательно ли убирать за своей собакой на улице? Аргументы за и против

Тем же, кто не убирает за животными, по большей части все равно, и они даже не задумываются о возможных последствиях. Или же считают, что собачьи экскременты являются удобрением для растительности и поэтому несут не вред, а пользу. А еще владельцы маленьких питомцев часто полагают, что, раз их собака не дотягивает до размеров даже не самого крупного кота, за ней в принципе необязательно убирать.