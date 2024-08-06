К чему снятся змеи: толкования из известных сонников

В соннике Миллера указывается, что сон о змее содержит в себе предупреждение о приближающихся неприятностях. Если вам приснилось, что змея падает на вас или на кого-нибудь еще, значит, в скором времени вам придется вступить в борьбу с обстоятельствами. А вот если змея вас укусила, ждите неприятностей на работе — скорее всего, от коллег.