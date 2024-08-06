К чему снятся змеи: толкования из известных сонников

Posted 6 августа, 03:41
Published 6 августа, 03:41
Modified 10 сентября, 05:02
Updated 10 сентября, 05:02
В соннике Миллера указывается, что сон о змее содержит в себе предупреждение о приближающихся неприятностях. Если вам приснилось, что змея падает на вас или на кого-нибудь еще, значит, в скором времени вам придется вступить в борьбу с обстоятельствами. А вот если змея вас укусила, ждите неприятностей на работе — скорее всего, от коллег.
Маленькие змеи снятся к разочарованиям: вы доверитесь людям, которые покажут себя как лицемерные. Не исключено, что они будут распускать о вас неприятные слухи.
Увидеть змею во сне — это, согласно трактовке из сонника Ванги, не очень хороший знак. Сновидение предупреждает о том, что у вас есть недоброжелатели, которые уже готовы начать чинить вам препятствия и козни. Так что будьте осторожны. Если во сне змея вас укусила, наяву может постигнуть разочарование в ком-то из ближнего круга.
Сон, в котором вы видели свернувшуюся кольцом змею, также сулит неприятности — они будут исходить от ваших недоброжелателей. Наиболее тревожным считается сон, в котором змея на вас нападает и кусает. Не исключен скандал и порча вашей репутации.
А вот сон, по сюжету которого вы убиваете змею, толкуется положительно. Наяву у вас будет шанс одержать победу над врагами.
Змея символизирует собой мудрость, внутренний голос, который может дать ценные подсказки и рассказать, как нужно действовать в трудной ситуации. Кроме того, змея как символ означает и гибкость, умение адаптироваться, приспосабливаться к обстоятельствам. Сон о змее может говорить о том, что вы достаточно креативны для того, чтобы найти выход даже из непростых ситуаций.
Сон о змее, как считают психологи, может говорить о наличии у вас скрытой агрессии. Возможно, в глубине души вы затаили обиду, однако озвучить свою боль прямо вы по каким-то причинам не можете, и это вас тяготит. Наберитесь сил и смелости, выйдите на разговор с вашим обидчиком и оппонентом — вполне возможно, что беседа многое прояснит.
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