Джиллиан Андерсон о Дэвиде Духовны: мы были практически женаты

Posted 6 августа, 11:55
Published 6 августа, 11:55
Modified 10 сентября, 05:07
Updated 10 сентября, 05:07
55-летняя актриса вспомнила момент, когда она и ее 63-летний коллега поцеловались, прежде чем она повернулась к своему бойфренду Родни Роуленду. Это произошло после того, как она получила премию за лучшую женскую роль в драматическом сериале, пишет PEOPLE.
«Итак… вы, ребята, хотите узнать о моменте, когда я выиграла [Эмми] около века назад и поцеловала Дэвида… А также почему я не поцеловала своего парня Родни», — поделилась она на страничке в соцсети.
«Дело в том, что на самом деле мы с Дэвидом жили вместе, а Родни был моей бородой», — пошутила она, а затем пояснила: «Я шучу, это всего лишь шутка. Это действительно подло?»
«Я не знаю, почему я поцеловала его первой», — поделилась она. «Думаю, потому что он был со мной на шоу, и мы были практически женаты. Мы проводили больше времени друг с другом, чем с нашими близкими».
Актриса, сыгравшая Дану Скалли, рассказала, что её возлюбленный — Роуленд — был «отличным парнем», добавив: «Не думаю, что это его беспокоило. Он понимал».
Андерсон отметила, что у них с Духовны сложились тесные отношения в процессе съемок в научно-фантастическом сериале. Они работали вместе с 1993 по 2002 год. В 2016 году сериал вернулся. Тогда снимался десятый сезон, а в 2018 году — одиннадцатый.
Хотя за кадром у коллег по сериалу не было романтических отношений, два месяца назад Духовны рассказал, что у них с Андерсон связь уже во время прослушиваний для «Секретных материалов».
«Я думаю, что сразу, когда мы читали вместе на лестнице, чтобы пойти на прослушивание, мы поняли, что можем работать вместе», — поделился он. «Была мгновенная связь через работу… и это продолжалось долгое-долгое время».
К радости своих поклонников Духовны и Андерсон остаются хорошими друзьями на протяжении многих лет. В 2021 году они встретились за обедом и поделились селфи, которое стало вирусным.
«Я обедал с [Джиллиан], и когда я уходил, она сказала: „Давай сделаем фото“, — отметил Духовны в 2021 году. — „Мне сказали, что на это была большая реакция! Я никогда не понимаю таких вещей, но очень здорово, что люди проявляют интерес после всех этих лет“.
Теперь, спустя более 30 лет после премьеры «Секретных материалов», Духовны понимает, почему его дружба с Андерсон продлилась так долго.
«Это почти как быть в одной семье… Есть определенный вид общего опыта, знаний и прошлого, которые никогда не исчезают», — объяснил он.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14