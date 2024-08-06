Джиллиан Андерсон о Дэвиде Духовны: мы были практически женаты

«Я обедал с [Джиллиан], и когда я уходил, она сказала: „Давай сделаем фото“, — отметил Духовны в 2021 году. — „Мне сказали, что на это была большая реакция! Я никогда не понимаю таких вещей, но очень здорово, что люди проявляют интерес после всех этих лет“.