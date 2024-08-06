В чем преимущество дверей до потолка и так ли это дорого?

Дизайн дверей до потолка подходит как для домашней, так и для коммерческой или профессиональной среды. Доступные варианты отделки разнообразны: от обоев и покрытия цементным раствором до бесконечных цветов, доступных для идеального сочетания с общей цветовой гаммой интерьера. Вы можете выбрать цвета, ассоциирующиеся с природой, такие как оттенки дерева, камня и леса, или более смелые и альтернативные цвета, такие как Pantone Very Peri, синий с фиолетово-красными оттенками, синоним инноваций и креативности.