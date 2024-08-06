В чем преимущество дверей до потолка и так ли это дорого?

Posted 6 августа, 09:31
Published 6 августа, 09:31
Modified 10 сентября, 05:03
Updated 10 сентября, 05:03
Современные тенденции в дизайне интерьера отражают настроение общества и его потребности. Сегодня домашний декор фокусируется на простоте, комфорте, а также на возвращении чистых отношений с природой.
В новом видении интерьера двери приобретают большое значение именно из-за своей функциональности и эстетических характеристик. Выбор дверей в полный рост позволяет ремонту выглядеть дорого и стильно не за счет дорогих материалов и потраченных денег, а всего лишь благодаря интересному дизайнерскому решению.
Дизайнер, сооснователь студии ink.bureau и автор канала ШИШКИН рассказывает, в чем преимущество таких дверей.
«Высокие двери в потолок визуально увеличивают пространство. Вдобавок к этому, они всегда смотрятся современно и стильно, а разница по стоимости между стандартными двухметровыми и высокими не превышает 20%», — рассказывает Вадим Шишкин.
Двери до потолка являются оригинальным стилистическим выбором благодаря своим особенностям. Они лишены дополнительных элементов декора и отличаются очарованием чистых линий, подчеркивая минимализм форм и гибкость пространств.
Кроме того, они являются потрясающим решением, поскольку создают просторную и элегантную обстановку. Особенно эти двери прекрасно подходят для квартир и домов с низкими потолками, придавая визуальную высоту. Их геометрическая структура образует ощущение величия, поскольку она простирается вертикально и наилучшим образом соединяет все пространства с гармонией и балансом.
Эти модели дверей способны сделать помещения еще более просторными и намного светлее, когда они открыты. Стиль интерьера может только выиграть от этого решения, которое улучшает атмосферу дома.
Высокие двери идеально подходят для помещений в современном и минималистичном стиле, которые не хотят быть однообразными и предсказуемыми, но ищут идеальное решение для элегантного и эффектного оформления.
Дизайн дверей до потолка подходит как для домашней, так и для коммерческой или профессиональной среды. Доступные варианты отделки разнообразны: от обоев и покрытия цементным раствором до бесконечных цветов, доступных для идеального сочетания с общей цветовой гаммой интерьера. Вы можете выбрать цвета, ассоциирующиеся с природой, такие как оттенки дерева, камня и леса, или более смелые и альтернативные цвета, такие как Pantone Very Peri, синий с фиолетово-красными оттенками, синоним инноваций и креативности.
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