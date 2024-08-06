Бен Аффлек и Дженнифер Лопес: история любви одной из самых красивых пар Голливуда

Внимание публики к помолвленной паре стало еще больше. У Лопес и Аффлека появились не только поклонники, но и недоброжелатели, которые стали обвинять Бена в том, что он увел замужнюю Дженнифер из семьи. Аффлек все отрицал, заявляя, что они начали встречаться уже после заявления о разводе. Но доказать, конечно, ничего так и не смог. Вдобавок ко всему папарацци подловили актера при посещении стриптиз-клуба, когда он был на съемках в Канаде. Один из таблоидов тут же раздул скандал, написав про факт измены. В окружении певицы же сообщили, что она сняла помолвочное кольцо…