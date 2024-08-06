Бен Аффлек и Дженнифер Лопес: история любви одной из самых красивых пар Голливуда

Posted 6 августа, 10:42
Published 6 августа, 10:42
Modified 10 сентября, 05:01
Updated 10 сентября, 05:01
Судьба свела Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на съемочной площадке комедии «Джильи» в 2001 году. Актерам достались главные роли — гангстеров Ларри и Рики. Фильм принес звездам не только номинацию в категории «Худший актерский дуэт» по версии «Золотой малины», но и нечто большее — любовь, которую они пронесут на протяжении двух десятилетий.
Статус замужней женщины не помешал Лопес закрутить с Аффлеком страстный роман. Актриса была замужем за танцовщиком из своего балета Крисом Джаддом, которому тут же дала отставку, как только отношения с Беном стали развиваться по всем законам любовного жанра.
Аффлек и Лопес официально рассекретили свои отношения летом 2002 года на вечеринке в честь 23-летия Дженнифер. Тогда актриса познакомила возлюбленного со своими многочисленными родственниками и друзьями. На вечере пара откровенно целовалась, уже не скрывая чувств друг к другу.
С этого момента романтические отношения Лопес и Аффлека протекают буквально на виду у публики. Папарацци буквально ходят за влюбленными по пятам, стараясь заснять их вместе в моменты нежности. Таблоиды публиковали фото целующейся пары на обложках. У пары появилась целая армия фанатов по всему миру, которые называли своих кумиров «Беннифер», то есть две половинки одного целого.
Осенью 2002 года Бен Аффлек сделал Джен предложение. К этому времени она уже развелась с Крисом Джаддом, поэтому оба были в статусе холостяков. Актер привез возлюбленную в дом своей матери в Бостоне, украсил его свечами и цветами, а в самый ответственный момент преподнес Лопес кольцо с огромным розовым бриллиантом. И счастливые влюбленные стали готовиться к свадьбе.
Внимание публики к помолвленной паре стало еще больше. У Лопес и Аффлека появились не только поклонники, но и недоброжелатели, которые стали обвинять Бена в том, что он увел замужнюю Дженнифер из семьи. Аффлек все отрицал, заявляя, что они начали встречаться уже после заявления о разводе. Но доказать, конечно, ничего так и не смог. Вдобавок ко всему папарацци подловили актера при посещении стриптиз-клуба, когда он был на съемках в Канаде. Один из таблоидов тут же раздул скандал, написав про факт измены. В окружении певицы же сообщили, что она сняла помолвочное кольцо…
К счастью поклонников, тогда размолвки не случилось, но этот инцидент определенно спровоцировал трещину в отношениях пары. Лопес призналась, что ее стало пугать такое пристальное внимание публики к ее роману с Аффлеком.
«Невозможно зайти в бар и пообщаться с парой друзей без того, чтобы это не превратилось в национальный скандал», — говорила она.
По этой причине влюбленные решили перенести свою свадьбу.
«Из-за чрезмерного внимания СМИ к нашей свадьбе мы решили перенести дату. Мы начали чувствовать, что дух того дня, который должен был стать самым счастливым днем в нашей жизни, может оказаться под угрозой», — такое сообщение они опубликовали накануне торжества.
В итоге 14 сентября 2003-го свадьба Джей Ло и Бена Аффлека, рассчитанная на 400 гостей, в Санта-Барбаре так и не состоялась. Фанаты «Беннифер» еще долго надеялись, что пара объявит о женитьбе. Но этого так и не произошло. Звезды стали все меньше выходить в свет вместе. При этом Аффлека все чаще видели в барах за бутылкой виски — неудачи в его личной жизни совпали с творческими. Фильмы того периода все стали провальными, в то время как карьера Лопес росла как на дрожжах. И актера все чаще стали называть обидным прозвищем Мистер Лопес.
Все это привело к тому, что в начале 2004 года представитель Джей Ло официально заявил, что Лопес разорвала помолвку с Аффлеком.
Через полгода после расставания с актером Дженнифер Лопес вышла замуж. Ее избранником стал латиноамериканский певец Марк Энтони, с которым артистку всегда связывала дружба. Через несколько лет у пары родились двойняшки Макс и Эмма. Лопес была очень счастлива и на какое-то время окунулась в новую для себя роль — мамы.
Аффлек женился через года после разорванной помолвки, выбрав в спутницы жизни актрису Дженнифер Гарнер. Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них родились две дочери Вайолет и Серафина, а также сын Самюэль. После развода актер замечен только в одном громком романе — с актрисой Аной де Армас, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Глубокие воды».
А вот любвеобильная Лопес после расставания с Энтони в 2011 году не раз побывала в отношениях — среди ее бойфрендов значатся танцор Каспер Смарт, рэпер Дрейк, бейсболист Алекс Родригес. Именно последний сумел наиболее глубоко тронуть сердце певицы — да так, что та согласилась выйти за него замуж. Пара уже вовсю готовилась к бракосочетанию, как вдруг грянула пандемия коронавируса. И тут в жизни Дженнифер вновь повторяется история с перенесенной свадьбой, которая в итоге так и не состоится.
А все потому, что на горизонте певицы появилась старая любовь, которая, как известно, не ржавеет.
Весной 2021 года внимание публики, как и много лет назад, вновь приковано к паре «Беннифер». И хотя они уверяют всех, что являются просто друзьями, актеров видят вместе гораздо чаще, нежели это позволяют просто дружеские отношения. И летом папарацци удалось наконец заснять доказательство воссоединения — поцелуй Дженнифер и Бена, впервые спустя много лет.
Выход в свет звездной пары в новом качестве состоялся в сентябре на Венецианском кинофестивале, куда Лопес приехала, чтобы поддержать Бена Аффлека, представляющего свой новый фильм.
Предложение возлюбленной Аффлек сделал в апреле 2022 года, подарив ей помолвочное кольцо с редким зеленым бриллиантом. Также влюбленные подыскали для себя уютное семейное гнездышко в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр — роскошный особняк с максимумом удобств обошелся паре в 50 миллионов долларов.
В июле 2022 года Лопес и Аффлек скромно поженились в Лас-Вегасе — просто обменялись кольцами в маленькой часовне, принесли друг другу клятвы в верности и сделали несколько фотографий. А уже спустя месяц в Джорджии, в имении Бена Аффлека, состоялась пышная свадебная церемония, на которую съехались друзья супругов — звезды первой величины. Невеста была ослепительна в белом платье с длинным шлейфом от Ralph Lauren.
Весной текущего года появились первые слухи о том, что в паре «Беннифер» не все гладко. Журналисты, как и много лет назад, стали пристально следить за появлением пары и не раз запечатлевали их размолвки. В итоге, после того как Дженнифер Лопес в одиночестве появилась на презентации фильма «Атлас», в прессе стали муссироваться слухи о разводе звездной пары.
И хотя официального заявления о разводе актеры не делали, известно, что Бен съехал из нового дома, который они купили с Джен до свадьбы, и снял апартаменты возле бывшей жены Дженнифер Гарнер, чтобы чаще видеться с детьми. В числе причин, по которым супруги решили разъехаться, называют тот факт, что Бену чуждо желание жены демонстрировать свою личную жизнь всему миру. Ему не нравилось то, что с возвращением к Лопес он вновь стал мишенью для папарацци. К тому же, как говорит инсайдер, Аффлек вновь стал ощущать себя всего лишь приложением при востребованной и успешной жене.
Так или иначе, но союз одной из самых красивых пар Голливуда действительно находится на грани краха. Не так давно они выставили на продажу особняк в Лос-Анджелесе, после чего Лопес улетела отдыхать в Италию одна. Свой 55-й день рождения певица отметила в кругу самых близких — мамы, сестры, детей и своего менеджера. Бен на праздник не появился.
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