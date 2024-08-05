Взлеты и падения Бритни Спирс: чем пришлось заплатить знаменитой поп-иконе за славу

Хотя и не с таким успехом, как раньше, карьера Бритни шла своим чередом. Ее альбомы продолжали активно продаваться, а деньги капать на счет. В этот момент отец певицы, Джейми Спирс, решил прибрать к рукам контроль над финансами дочери, да и над ней самой. Он получил право полной опеки над Бритни и стал решать за нее все. Джейми Спирс распоряжался деньгами, заключал контракты, беседовал с врачами и подробно допрашивал ухажеров дочери, которые посмели покуситься на ее сердце и семейные деньги. Джеймс считал, что его дочь слишком больна, чтобы выходить замуж, зато вполне здорова для многочисленных концертов и изнуряющих гастролей. Если Бритни пыталась бунтовать, он угрожал запретить ей видеться с детьми или упечь в психиатрическую лечебницу.