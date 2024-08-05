Взлеты и падения Бритни Спирс: чем пришлось заплатить знаменитой поп-иконе за славу

Posted 5 августа, 10:39
Published 5 августа, 10:39
Modified 10 сентября, 05:01
Updated 10 сентября, 05:01
В сегодняшнем материале расскажем о тяжелом прошлом и скандальном настоящем Бритни Спирс.
Вся история Бритни состоит из сплошных противоречий. Они начались с самого детства будущей певицы, а тогда просто талантливой девочки Бритни из небогатой семьи. Заметив желание дочери стать звездой, родители пошли ей навстречу и стали активно вкладываться в ее будущее. Вместе с тем их интересовала не столько самореализация Бритни, сколько возможность разбогатеть с ее помощью.
Юная Бритни начала свою карьеру в шоу «Клуб Микки Мауса», где работала с такими будущими звездами, как Райан Гослинг, Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера. Потом был контракт с Jive Records, хит «…Baby One More Time» и мировая слава. Уже тогда в жизни Бритни возникло второе противоречие: пай-девочка с косичками, на сцене изображавшая саму невинность, уже давно познала «прелести» взрослой жизни. Со слов матери, Бритни:
С одной стороны, этот период в жизни Бритни можно назвать счастливым. Она была молодой, красивой и дико успешной. С другой стороны, сумасшедшие деньги вскружили девушке (и ее близким) голову. Вся ее жизнь превратилась в шоу, за которым следили тысячи поклонников. Это коснулось и личной жизни. Красивый роман с Джастином Тимберлейком окончился расставанием и взаимными обвинениями в изменах. Официальный брак с другом детства распался через два дня. Бритни надоело быть хорошей напоказ, и она, как не повзрослевший ребенок, стала бунтовать против всех.
Дальнейшая жизнь певицы напоминает биографию скандальной рок-звезды. Принцесса поп-музыки успела поцеловаться с Мадонной, стать подругой Пэрис Хилтон и спутницей на всех ее вечеринках, выйти замуж, родить двоих мальчиков, развестись, побриться налысо.
Отец ее детей, Кевин Федерлайн, не отличался покладистым характером. Ранее ради Бритни он оставил девушку, только что родившую ему ребенка. Когда же и союз со Спирс распался, Федерлайн решил отсудить у нее детей. Сделать это оказалось несложно, ведь Кевин без труда представил суду доказательства, что Бритни злоупотребляет алкоголем и принимает запрещенные вещества. На этом этапе открылась причина противоречивого поведения певицы: у нее диагностировали биполярное расстройство.
Впрочем, ни фанаты, ни близкие не обратили на это особого внимания, посчитав, что Спирс просто эпатирует публику. А сама Бритни, борясь с приступами депрессии, продолжала погружаться в наркотическое забвение. Это закончилось госпитализацией в психиатрическую клинику.
Хотя и не с таким успехом, как раньше, карьера Бритни шла своим чередом. Ее альбомы продолжали активно продаваться, а деньги капать на счет. В этот момент отец певицы, Джейми Спирс, решил прибрать к рукам контроль над финансами дочери, да и над ней самой. Он получил право полной опеки над Бритни и стал решать за нее все. Джейми Спирс распоряжался деньгами, заключал контракты, беседовал с врачами и подробно допрашивал ухажеров дочери, которые посмели покуситься на ее сердце и семейные деньги. Джеймс считал, что его дочь слишком больна, чтобы выходить замуж, зато вполне здорова для многочисленных концертов и изнуряющих гастролей. Если Бритни пыталась бунтовать, он угрожал запретить ей видеться с детьми или упечь в психиатрическую лечебницу.
Фанаты и коллеги Бритни поняли, что ее проблемы зашли слишком далеко. В Сети завирусился хештег #FreeBritney. Сама певица настолько воодушевилась происходящим, что решилась, наконец, судиться с отцом. Тот предложил дочери решить дело полюбовно: он отказывается от опеки, а Бритни выплачивает ему сумму в 2 млн долларов. Однако поп-принцесса отказалась и решила идти до конца в своем стремлении стать свободной. Многие селебрити поддержали ее. В защиту Бритни выступили Мадонна, Кортни Лав, а также первый муж Спирс Джейсон Александер.
Кристина Агилера выложила в соцсеть пост следующего содержания:
«Последнее время я много думаю о Бритни и о том, через что ей пришлось пройти. Неприемлемо, чтобы женщина, человек, который способен управлять своей судьбой, не мог жить ту жизнь, которую хочет».
После смены адвоката в 2021 году дело Бритни приняло новый оборот. Джеймса Спирса отстранили от опеки и обязали передать дочери управление финансами.
После освобождения из-под опеки певица временно передала свои финансовые дела профессиональному аудитору и наконец-то смогла заняться своей личной жизнью. Спирс давно мечтала родить третьего ребенка, и вот в 2022 году она публично объявила о своей беременности от Сэма Асгари. Однако ребенку не суждено было появиться на свет: у Бритни случился выкидыш.
«Это разрушительное время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением до тех пор, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были слишком рады поделиться хорошими новостями», — призналась Бритни на своей странице в соцсети.
Впрочем, случившееся не помешало певице выйти замуж за Асгари, который младше нее на 12 лет. Бритни перестраховалась и заставила мужа подписать контракт, согласно которому он не имеет права претендовать на деньги, заработанные ею до брака. Торжество получилось не очень радостным: со стороны Бритни на свадьбу не приехал ни один близкий родственник. Если не считать ее экс-супруга Джейсона Александера, который ворвался в дом с ножом, намереваясь помешать заключению брака.
После выхода из-под опеки, в 2022 году, Бритни Спирс записала совместную песню с Элтоном Джоном. Совместная работа под названием Hold Me Close взлетела на топовые позиции в iTunes нескольких стран и мгновенно стала хитом. Летом 2023 года Спирс записала еще один дуэт, на этот раз с рэпером Will.i.am. Композиция Mind Your Business стала продолжением их совместного хита Scream & Shout, вышедшего в 2013 году.
Долгие годы всевозможных ограничений утомили Бритни, и, оказавшись на свободе, она пустилась во все тяжкие. Певица перестала принимать прописанные препараты, вследствие чего стала вести себя агрессивно. Снова участились случаи алкогольного и наркотического опьянения. Окружение Бритни переживает за нее, многие считают, что поп-звезде снова необходимо найти опекуна. Из-за вспышек ярости, перетекающих в абсолютно неадекватное поведение, Бритни может быть опасна для себя и окружающих. Тем не менее опеку следует передать человеку, к которому певица испытывает доверие. Вряд ли можно назвать таким Джеймса Спирса.
Сэм Асгари, устав терпеть скандалы и перепады настроения Бритни, принял решение уйти от нее. Апогей конфликта пары наступил летом 2023 года, когда Сэм обвинил супругу в неверности и подал на развод. Их брак продержался всего 14 месяцев и был расторгнут официально 1 мая 2024 года.
Несмотря на взаимные обвинения и громкие ссоры, экс-супруги не стали жаловаться друг на друга прессе. В частности, Сэм Асгари в интервью изданию People сказал следующее:
«Я всегда ненавидел людей, которые, уходя из отношений, поливают грязью своих бывших, ведь в какой-то момент они говорили, что любят друг друга. Я никогда не буду так делать, потому что у меня [с Бритни] не было ничего, кроме потрясающего опыта, и это всегда будет важной частью и главой моей жизни».
Если с бойфрендами все более-менее понятно, то отношения Бритни с детьми остаются очень сложными. Здесь проявляется еще одно из многочисленных противоречий певицы: она то обвиняет сыновей в том, что они тянут из нее деньги, то клянется им в искренней материнской любви.
Сами 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден выросли в тяжелой атмосфере конфликтов и судов между родителями, что не могло не наложить свой отпечаток на их отношение к Бритни. Парни осуждают поведение матери, ее откровенные фото в интернете и очередные скандалы. Вместе с тем они утверждают, что искренне любят и мать, и даже деда, Джеймса Спирса, на которого обрушилась целая волна хейта после истории с опекунством.
Однако испорченные отношения не так-то легко восстановить. Над ними приходится много работать и повзрослевшим мальчикам, и самой Бритни. Она ездит в гости к сыновьям на Гавайи и много общается с ними. Помня горький опыт с новостями о третьем ребенке, Бритни не спешит хвалиться успехами в своем примирении с Шоном Престоном и Джейденом, чтобы «не сглазить».
На личном фронте у Бритни очередное расставание. После развода с Сэмом Асгари сердце певицы занял трижды судимый Пол Ричард Солис — помощник по хозяйству в особняке Спирс. Именно ревностью к нему бывший супруг объяснял желание развестись с Бритни. Короткая интрижка переросла в бурный роман. Солиса уже успели обвинить в том, что он положил глаз не столько на Бритни, сколько на ее деньги. Сама певица вела привычный ей образ жизни, периодически злоупотребляя спиртным и устраивая скандалы новому возлюбленному.
Позже Бритни выложила в соцсетях пост, в котором критиковала поведение бойфренда перед папарацци:
«Почему он ехал со скоростью 90 миль в час по району, когда за ним следовал один полицейский? Только для того, чтобы опустить стекло, когда тот подъехал к нам вплотную? А потом он звонит своей маме и говорит, что его преследуют. Почему он опустил стекло, когда я рыдала рядом?»
Посчитав, что Пол просто пиарится на ней, Бритни приняла решение о разрыве отношений.
Если Бритни не возьмется за ум, возможно, она потеряет свободу, за которую боролась в суде, и снова попадет под опеку. Такое предположение сделал психиатр-нарколог Василий Шуров:
»…она освободилась под опеки и, что называется, — во все тяжкие: связалась с альфонсом, танцы с ножами, хождение топлес в общественных местах. Скорее всего, она не получает регулярную терапию. Ее заболевание прогрессирует. В маниакальном состоянии включается режим Бога. Человеку кажется, что он чрезвычайно привлекателен и может делать все, что хочет. Возможно, через какое-то время ее лишат дееспособности…»
Сейчас Бритни продолжает балансировать на грани мании и депрессии. Об этом свидетельствует конфликт, произошедший между ней и певицей Холзи. У последней вышел клип Lucky, где она использовала семпл из песни Спирс. Через несколько часов после выхода видео Бритни опубликовала в соцсетях возмущенный пост, в котором обвинила Холзи в плагиате и пригрозила обращением к адвокатам. Менее чем через час гневное сообщение исчезло, а Спирс заявила, что пост написал и отправил с ее телефона кто-то другой. Она заверила, что с теплотой относится к Холзи и не имеет к ней претензий. Причем сама молодая певица утверждает, что ранее спросила у Бритни разрешения на использование семпла и получила одобрение.
В личной жизни звезды тоже продолжают бушевать страсти: она удалила пост о своем одиночестве, и вернулась к Полу Солису. Пару видели вместе за столиком в одном из заведений. Такую необычную и полную приключений биографию в пору экранизировать. Так считает студия Universal Pictures, которая уже начала работать над байопиком, основанным на мемуарах Бритни «Женщина во мне».
Что будет происходить с певицей дальше — не знает, наверное, даже она сама. Остается надеяться, что это будут перемены к лучшему.
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