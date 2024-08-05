Слезы и разочарование: три знака Зодиака, которым постоянно не везет в любви

Как мужчины, так и женщины Раки склонны быстро влюбляться и привязываться к своим избранникам, ища в них всестороннюю поддержку, а порой даже родительскую заботу. Их привязанность отличается яркостью и глубиной, но в то же время эмоциональной нестабильностью. Раки часто требуют полного погружения партнера в их переживания, что не всегда находит понимание.