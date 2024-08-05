Shaman сообщил о предстоящем концерте на Красной площади

Как сообщает gazeta.ru, 19 июля у посольства Соединенных Штатов в столице России музыкант установил сцену с экраном и организовал выступление-митинг. Артист связал его с блокировкой собственного YouTube-канала и противодействием цензуре. На мероприятии присутствовали представители правоохранительных органов. На выступление съехались поклонники музыканта с флагами РФ и георгиевскими лентами. В Кремле поступок певца, прибывшего на концерт после 22:00, назвали правильным.