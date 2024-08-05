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Posted 5 августа, 18:20

Published 5 августа, 18:20

Modified 10 сентября, 05:04

Updated 10 сентября, 05:04

Shaman сообщил о предстоящем концерте на Красной площади

5 августа 2024, 18:20

Shaman: Мой концерт на Красной площади изменит ход истории

Российский певец Ярослав Дронов, известный слушателям как Shaman, заявил, что в День Государственного флага России, 22 августа, он выступит на Красной площади. Новостью поделился Пятый канал.

Согласно заявлению музыканта, 22 августа, в День Государственного флага РФ, он выступит на Красной площади, и это мероприятие, названное «Победа», буквально изменит историю.

Исполнитель настойчиво советует фанатам не пропускать столь значимое событие.

Как сообщает gazeta.ru, 19 июля у посольства Соединенных Штатов в столице России музыкант установил сцену с экраном и организовал выступление-митинг. Артист связал его с блокировкой собственного YouTube-канала и противодействием цензуре. На мероприятии присутствовали представители правоохранительных органов. На выступление съехались поклонники музыканта с флагами РФ и георгиевскими лентами. В Кремле поступок певца, прибывшего на концерт после 22:00, назвали правильным.

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