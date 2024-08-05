Posted 5 августа, 18:20
Published 5 августа, 18:20
Modified 10 сентября, 05:04
Updated 10 сентября, 05:04
Согласно заявлению музыканта, 22 августа, в День Государственного флага РФ, он выступит на Красной площади, и это мероприятие, названное «Победа», буквально изменит историю.
Исполнитель настойчиво советует фанатам не пропускать столь значимое событие.
Как сообщает gazeta.ru, 19 июля у посольства Соединенных Штатов в столице России музыкант установил сцену с экраном и организовал выступление-митинг. Артист связал его с блокировкой собственного YouTube-канала и противодействием цензуре. На мероприятии присутствовали представители правоохранительных органов. На выступление съехались поклонники музыканта с флагами РФ и георгиевскими лентами. В Кремле поступок певца, прибывшего на концерт после 22:00, назвали правильным.
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