Певец заявил о связях Пугачевой с бандитами после известий о ее возвращении в Россию

Поклонников Аллы Пугачевой встревожил ее отъезд за границу. Некоторые даже просили певицу поскорее вернуться домой. Недавно в Сети появились сообщения о том, что Примадонна желает вернуться на Родину.