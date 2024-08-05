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Posted 5 августа, 11:20

Published 5 августа, 11:20

Modified 10 сентября, 05:02

Updated 10 сентября, 05:02

Певец заявил о связях Пугачевой с бандитами после известий о ее возвращении в Россию

5 августа 2024, 11:20
Поклонников Аллы Пугачевой встревожил ее отъезд за границу. Некоторые даже просили певицу поскорее вернуться домой. Недавно в Сети появились сообщения о том, что Примадонна желает вернуться на Родину.

Действительно ли это так и стоит ли ждать возвращение звезды? Об этом в материале Newia.ru.

Жизнь на чужбине и воспитание детей

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и их 8-летними детьми Лизой и Гарри живут на Кипре.

По слухам, причиной затянувшегося пребывания семьи вне родины стали непростые рабочие обстоятельства супруга*. Съемки его развлекательных телешоу были приостановлены, а часть концертов перенесена. Кроме того, по некоторым данным, рекламные контракты с артистом*оказались разорваны.

Местные жители Хайфы, говорили, что видели знаменитостей в богатом городке Кейсария, расположенном между Тель-Авивом и Хайфой. Однако из-за непростой ситуации в Израиле супругам пришлось переехать. Несмотря на то, что знаменитости говорили о том, что всего лишь «отправились в отпуск за границу», их отпуск сильно затянулся.

Вернется ли в Россию?

По данным издания MK.RU, певица Алла Пугачева планирует вернуться в Москву вместе со своими детьми в ближайшее время. Источник сообщил, что Примадонна намерена посетить российскую столицу до конца лета. Цель визита Аллы Борисовны на родину — обновление документов, проверка имущества и встреча с друзьями. В то же время, ее супруг Максим Галкин*, пока не планирует возвращаться в Россию. По словам источника, Галкин* ожидает решения Верховного суда, в котором он намерен обжаловать отказ в исключении его из реестра иноагентов.

Что говорят о Пугачевой коллеги

На фоне сведений о возвращении Примадонны в Россию появилось множество слухов и сведений о ее персоне.

Так, советский и российский певец Игорь Наджиев заявил, что Алла Борисовна «собственными руками уничтожила» свою репутацию. Наджиев обвинил Примадонну в использовании бандитов для запугивания конкурентов, пишет aif.ru. По его словам, таким образом она оказывала давление на исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову.

Артист также подчеркнул, что осуждает поведение Пугачевой, которая в настоящее время находится за пределами России. В возвращение Примадонны в Россию навсегда он не верит.

Максим Галкин* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

#Алина Бурова#Россия#Знаменитости#Возвращение#Максим Галкин#Алла Пугачева#Певица#Бандиты
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