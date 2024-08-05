Как выбрать спелый арбуз

Posted 5 августа, 10:14
Published 5 августа, 10:14
Modified 10 сентября, 02:21
Updated 10 сентября, 02:21
Выбирая арбуз, стоит обращать внимание на следующие моменты:
О качестве арбуза, его вкусовых характеристиках многое может рассказать его внешний вид, форма. Стандартными считаются плоды слегка вытянутой формы и круглые арбузы. Если на кожуре заметны темные пятна или полосы коричневого цвета, от такого арбуза лучше отказаться.
Как определить, что арбуз сладкий? Можно обратить внимание на полосы на его кожуре. Если они достаточно широкие и на них есть темные небольшие пятна, то, скорее всего, ягода окажется достаточно сладкой.
Мы уже знаем, когда начинается сезон арбузов в России. Теперь разберемся, как определить спелость арбуза. Можно ориентироваться на его визуальные характеристики. К примеру, на кожуре должны быть пятна желтоватого или белого цвета. Размер пятна не должен быть большим, оптимально — не более семи сантиметров.
Если на кожуре много пятен желтого цвета, это говорит о том, что арбуз полностью созрел, и его можно смело выбирать.
Стандартным весом в случае с арбузом считается шесть или семь килограммов, максимум десять. Если ягода весит больше, например, за 15 кг, то, скорее всего, ее выращивали с использованием нитратов. Такую продукцию в пищу лучше не употреблять.
Вес арбуза должен быть сопоставим с его габаритами. К примеру, если ягода поражает своими размерами, однако при этом она достаточно легкая, то, скорее всего, речь идет о перезрелом плоде.
Важный критерий выбора вкусного и полезного арбуза — его хвостик. Он должен быть тонким и достаточно сухим. От ягод с плотными, толстыми и зелеными хвостиками лучше отказаться — скорее всего, они не будут сладкими. Кроме того, хвостик у арбуза должен без проблем отламываться.
Можно ориентироваться на участок, из которого растет хвостик, — так получится определить, был ли арбуз срезан либо хвостик сам по себе отломился.
О качестве арбуза может многое рассказать его кожура. Она должна быть плотной, ровной, без вмятин, царапин и других дефектов.
Гладкость кожуры — главный критерий выбора арбуза. Корка должна быть умеренно темной, ровной и глянцевой, однако не слишком бледной. Толщина корки должна составлять не более полутора сантиметров. Если кожуру можно проткнуть ногтем, то арбуз, скорее всего, еще не дозрел.
Спелость арбуза можно определить и по звуку, который он издает. Проверенный временем способ — сдавить плод руками, предварительно взяв его по центру. Если между руками ощущается упругость, значит, ягода созрела.
Также по арбузу можно аккуратно постучать — звук должен быть гулким, но умеренно, звонким. Если же арбуз при постукивании издает глухой звук, значит, он еще не дозрел.
Стоит отметить, что мякоть арбуза, если он достаточно спелый, отличается пористостью. Таким образом, при постукивании по плоду он должен слегка пружинить
Арбуз способен стабилизировать в организме водный баланс, также он помогает снизить холестерин, стабилизирует давление. Ягода обеспечивает мочегонный эффект, помогает бороться с отеками, ускоряет процесс метаболизма. Плюс ко всему регулярное употребление в пищу арбуза способствует улучшению качества зрения.
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