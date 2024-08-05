Как выбрать спелый арбуз

Важный критерий выбора вкусного и полезного арбуза — его хвостик. Он должен быть тонким и достаточно сухим. От ягод с плотными, толстыми и зелеными хвостиками лучше отказаться — скорее всего, они не будут сладкими. Кроме того, хвостик у арбуза должен без проблем отламываться.