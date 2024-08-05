Как полноценно отдохнуть за две недели: шесть главных принципов

Это важный принцип, основанный на работе мозга, — разгружается тот центр, который отвечает за решение рабочих вопросов. Если же ваша работа связана с физическим трудом, то релаксацией для вас будет сокращение нагрузки или даже смена ее типа. К примеру, если вы работаете на предприятие за станком, то отпуск можете провести на даче, занимаясь огородом. Тоже физическая нагрузка, но принципиально иного характера, и это будет считаться релаксацией.