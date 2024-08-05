Как полноценно отдохнуть за две недели: шесть главных принципов

Posted 5 августа, 08:41
Published 5 августа, 08:41
Modified 10 сентября, 05:01
Updated 10 сентября, 05:01
Рассказываем о принципах, которые помогут восстановить силы и работоспособность даже за 14 дней, и о том, как отдыхать правильно.
Специалисты в сфере производственной медицины в США разработали уникальную концепцию отдыха по модели DRAMMA. Цель — сделать отдых полноценным, даже если на него отведен короткий период, чтобы сотрудники сохранили работоспособность или даже повысили ее. Это система, позволяющая правильно организовать отпуск.
Что такое система DRAMMA? Название — аббревиатура, в которой каждая буква обозначает определенный принцип полноценного отдыха. Смысл системы заключается в выходе из той системы, к которой сотрудник привык, смена круга общения и вида деятельности. Результат такого подхода — перезагрузка, благодаря которой восстанавливаются силы и другие ресурсы. Для многих система стала ответом на вопрос, как правильно отдыхать.
Суть принципа заключается в том, чтобы как можно дальше дистанцироваться от всего, что связано с работой. Что необходимо сделать на этом этапе:
В комплексе это позволит вам привыкнуть к мысли о том, что отпуск начинается, и пришло время отдохнуть.
Это важный принцип, основанный на работе мозга, — разгружается тот центр, который отвечает за решение рабочих вопросов. Если же ваша работа связана с физическим трудом, то релаксацией для вас будет сокращение нагрузки или даже смена ее типа. К примеру, если вы работаете на предприятие за станком, то отпуск можете провести на даче, занимаясь огородом. Тоже физическая нагрузка, но принципиально иного характера, и это будет считаться релаксацией.
Что нужно делать на этом этапе:
Можно взять за основу известные техники релаксации, например «квадратное» дыхание, гимнастику для мышц.
Этап, на котором вам стоит побыть в одиночестве, то есть наедине с собой. Откажитесь на время от форматов взаимодействия, которых вы вынужденно придерживаетесь в течение рабочих недель.
Чем заниматься — решать только вам. Посвятите хотя бы часть времени себе, а не детям или супругам. В этом случае вы сможете качественно восстановиться и затем уделять близким больше внимания и сил.
Эффективный способ — незапланированные действия, поездки. Вы можете и даже должны сорваться на экскурсию в соседний город или просто за город, на речку или в лес буквально на несколько часов.
Согласно этому принципу, для качественного отдыха стоит научиться тому, что вы раньше не умели. Попробуйте приобрести какие-либо полезные и интересные навыки, сделать что-то новое. Это очень эффективно, поскольку позволяет переключить мозг в другой режим работы. Кроме того, когда вы занимаетесь чем-то новым, в вашем организме вырабатываются особые гормоны — они способствуют налаживанию работы нервной системы и повышают настроение.
Если ваш отпуск рассчитан всего на две недели, как минимум одну из них вы можете посвятить коротким курсам по лепке, рисованию или даже программированию. За два или три дня вы сможете освоить какую-либо спортивную игру. Оптимальный вариант — освоить новые рецепты и порадовать домашних вкусными блюдами.
Принцип основан на получении какой-либо новой информации, которой еще не было в вашей жизни. И нет, это не чтение соцсетей и каналов в «Телеграме», и даже не просмотр новых сериалов. Новую информацию можно получить даже на прогулке по лесу — когда человек смотрит на природу, это благотворно действует на его мозг.
Оптимальные методы — посещение различных экскурсий, чтение книг (бумажных), посещение образовательных лекций.
Аффилиация — это комплекс мер и действий, которые направлены на поддержание и укрепление социальных связей. Это очень важно для стабильного функционирования нервной системы. В отпуске это может быть общение с близкими, с которыми вы будете делиться своими впечатлениями от увиденного.
Выбирайтесь с близкими за город, в ресторан или в кафе, отправляйтесь в их компании на экскурсию или просто играйте в настольные игры. Это поможет соблюдать принцип аффилиации.
Планируя двухнедельный отпуск, первый в году, старайтесь прислушиваться к себе и понимать, что именно вы хотите. Какой формат отдыха вам необходим и желателен на этом этапе? Можно взять за основу систему DRAMMA, однако соблюдать ее от и до, досконально, вовсе не обязательно. Главное — настроиться на достижение гармонии и действительно расслабиться, получив от отпуска удовольствие
Если модель DRAMMA кажется вам слишком сложной для того, чтобы правильно отдыхать по ней, попробуйте организовать отпуск с учетом простых советов и рекомендаций — они работают и помогут вам отдохнуть, на время отключившись от рутины, получив новые впечатления.
Необязательно отправляться в дорогостоящий круиз или покупать путевку в Дубай: насыщенное и увлекательное путешествие можно совершить по городу, в котором вы живете, и даже по собственному району. Отправляйтесь за город, в соседний регион, где есть достопримечательности. Главное — это смена обстановки.
Путешествие вне зависимости от его формата и продолжительности помогает переключиться, отвлечься от того, к чему вы привыкли. Кроме того, смена обстановки способствует формированию в мозге новых нейронных связей, что считается эффективной профилактикой многих заболеваний, в том числе деменции.
Пассивный отдых — это неплохо, однако по-настоящему эффективным считается отдых активный, предполагающий физическую нагрузку. Она способствует улучшению самочувствия, здоровья, а еще физические упражнения стимулируют в организме выработку гормонов радости.
Вашей физической нагрузкой в зависимости от возраста, уровня подготовки и желания могут стать прогулки, командные игры, тренировки в спортивном зале, танцы или даже утренние пробежки, катание на велосипеде. Главное — заниматься физической активностью с удовольствием, а не через силу. Если вы боретесь с лишним весом, подключите диету, например интервальное голодание, и сможете добиться впечатляющих результатов.
Умеренное общение не нагружает и не лишает сил, а восстанавливает, оказывает благоприятное воздействие на самочувствие. И если вы общаетесь в рабочее время исключительно с коллегами, начните встречаться с друзьями, бывшими одноклассниками и вообще с другими людьми.
Можно и даже нужно заводить новых друзей, знакомых. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Поиск новых друзей можно начать в интернете, онлайн, на улице, в каких-либо кружках и на курсах, на которые вы запишетесь.
Занятие любимым делом помогает сократить уровень стресса, а еще оно благоприятным образом влияет на качество сна, позволяет найти опору в сложных ситуациях.
Если у вас есть хобби, посвятите ему часть своего отпуска, например выходные, а если нет, постарайтесь найти что-то, что могло бы быть для вас интересно. Возможностей для этого больше, чем вы можете себе представить, более того, увлечения можно найти даже в интернете — например видеоуроки по рисованию, лепке или вышиванию.
Информация о различных практиках расслабления и снятия стресса сегодня доступна — в Сети регулярно публикуются видеоуроки, мастер-классы. Вы можете освоить самые распространенные и простые техники самостоятельно, даже не прибегая к помощи наставника, тренера.
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