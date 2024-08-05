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Posted 5 августа, 13:29

Published 5 августа, 13:29

Modified 10 сентября, 05:02

Updated 10 сентября, 05:02

Хрустящие малосольные огурцы: топ-3 простых и быстрых рецепта

Хрустящие малосольные огурцы: топ-3 простых и быстрых рецепта

5 августа 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney
Хрустящие малосольные огурцы: топ-3 простых и быстрых рецепта
Время солить огурцы! Рассказываем, как сделать это быстро и правильно, — делимся 3 проверенными рецептами.

В пакете

Вам потребуются:

  • огурцы — 1 кг.
  • укроп сушеный — 1 столовая ложка,
  • чеснок — 2-3 зубчика,
  • соль.

Рецепт:

  • Огурцы нарезать на бруски и переложить в небольшой пакет.
  • Чеснок нарезать, добавить к подготовленным продуктам.
  • Из пакета выпустить воздух, затем его нужно завязать и аккуратно, но сильно встряхнуть несколько раз.

В таком виде пакет оставляется примерно на час — важно, чтобы температура была умеренной. Пакет и его содержимое нужно время от времени встряхивать.

Рецепт малосольных огурцов в пакетеРецепт малосольных огурцов в пакете
Рецепт малосольных огурцов в пакете. Фото: 1MI

В рассоле

Вам потребуются:

  • свежий укроп — несколько веточек,
  • огурцы — 1 килограмм,
  • листья смородины, хрена или любые другие,
  • чеснок — 7 зубчиков.

Рецепт:

  • Соль растворить в кипятке и оставить остывать.
  • Огурцы тщательно промыть, хвостики отрезать.
  • Чеснок нарезать мелко.
  • В кастрюлю положить половину укропа, смородиновые листья и лист хрена, поверх них — чеснок с огурцами, третьим слоем — листья.
  • Все залить рассолом, который к тому моменту уже должен остыть.
  • Сверху положить любой груз, например, деревянную разделочная доску с банкой воды.

Огурцы оставить на два часа в условиях умеренной температуры воздуха, а затем убрать в холодильник на 8-9 часов.

Рецепт малосольных огурцовРецепт малосольных огурцов
Рецепт малосольных огурцов. Фото: 1MI

В банке

Вам потребуются:

  • огурцы — 400 г,
  • свежий укроп — один пучок,
  • чеснок — один зубчик,
  • молотый тмин — треть чайной ложки,
  • соль.

Рецепт:

  • Огурцы нарезать в виде кружков и поместить в стеклянную банку.
  • Укроп нарезать мелко.
  • К огурцам добавить укроп, чеснок, соль и тмин.

Затем банка закрывается, после этого ее нужно будет слегка встряхнуть несколько раз с интервалом в несколько минут.

Рецепт малосольных огурцов в пакете в банкеРецепт малосольных огурцов в пакете в банке
Рецепт малосольных огурцов в пакете в банке. Фото: 1MI
#Мария Казак#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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