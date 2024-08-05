«Гормональный» лишний вес: от чего появляется и как от него избавиться

Posted 5 августа, 04:30
Published 5 августа, 04:30
Modified 10 сентября, 04:59
Updated 10 сентября, 04:59
Что кроется под определением «гормональное ожирение» и что можно сделать в случае наличия такой проблемы — читайте в статье.
Увеличение веса при гормональном сбое отличается от ожирения, не связанного с последним, неравномерным распределением жира. И в большинстве случаев по месту локализации жировых отложений можно судить о том, нарушением работы какого именно органа вызвано это состояние.
Так, жир в области живота, верхней части спины и груди женщин свидетельствует об избыточной выработке в организме гормона пролактина, вырабатываемого репродуктивной системой. Увеличение объемов талии и живота вызывает нарушение работы щитовидной или поджелудочной железы, а избыточно полные бедра и ягодицы говорят о недостаточной выработке эстрогена.
У женщин гормональное ожирение может наблюдаться при беременности и лактации, перестройке организма после родов, в пубертатном периоде, при менопаузе, в случае приема ряда гормональным препаратов, при алиментарном (не связанном с гормональными нарушениями) ожирении, а также при затяжном стрессе.
Мужчины же нередко страдают гормональным ожирением при нехватке тестостерона, так как именно он отвечает за сжигание жира и распределение энергии в мышечную массу, а также избыточном количестве женских гормонов. Например, у представителей сильного пола, регулярно употребляющих пиво, часто можно наблюдать «пивной» живот, сформировавшийся под воздействием фитоэстрогенов, которые содержатся в пиве и пивных напитках.
От гормонального ожирения избавиться довольно сложно, и почти всегда при этом требуется помощь врача, который может назначить прием гормональных средств или в особенно тяжелых случаях даже принять решение о необходимости хирургического вмешательства. Перед началом лечения специалист даст направление на анализы, с помощью которых можно будет установить, нарушение выработки каких именно гормонов привело к появлению лишнего веса.
Если даже врач сможет устранить проблему с гормонами, уже набранные килограммы сами никуда не денутся. Поэтому в данном случае недостаточно ограничиваться приемом назначенных лекарств. Необходимо также пересмотреть меню и включить в свой распорядок физические упражнения.
Специалисты рекомендуют снизить общую калорийность рациона, соблюдать питьевой режим, принимать пищу часто и понемногу, исключить соленое, острое, жирное и жареное и увеличить потребление кисломолочных продуктов, а также есть больше продуктов с высоким содержанием витаминов, йода, цинка и селена.
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