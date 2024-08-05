«Гормональный» лишний вес: от чего появляется и как от него избавиться

От гормонального ожирения избавиться довольно сложно, и почти всегда при этом требуется помощь врача, который может назначить прием гормональных средств или в особенно тяжелых случаях даже принять решение о необходимости хирургического вмешательства. Перед началом лечения специалист даст направление на анализы, с помощью которых можно будет установить, нарушение выработки каких именно гормонов привело к появлению лишнего веса.