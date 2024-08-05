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Posted 5 августа, 03:25

Published 5 августа, 03:25

Modified 10 сентября, 04:59

Updated 10 сентября, 04:59

Ешь и молодей: 5 продуктов для красоты и здоровья

Ешь и молодей: 5 продуктов для красоты и здоровья

5 августа 2024, 03:25
Фото: Изображение Midjourney
Ешь и молодей: 5 продуктов для красоты и здоровья
Эти пять продуктов замедляют процессы старения и помогают сохранить молодость и здоровье организма. Медики рекомендуют хотя бы раз в неделю включать их в свой рацион.

Креветки

Ученые выяснили, что мясо креветок и криля содержит антиоксидант астаксантин, который активирует так называемый ген долголетия.

Регулярное употребление креветок помогает организму быстрей восстанавливаться, повышает иммунитет, улучшает здоровье сосудов и работу сердца. Креветки обеспечивают организм «хорошим» холестерином, который является строительным материалом для клеток.

Вы увидите и внешние изменения от постоянного употребления креветок — улучшится состояния ногтей, кожи, волос, уйдет лишний вес.

Ученые выяснили, что мясо креветок и криля содержит антиоксидант астаксантин, который активирует так называемый ген долголетияУченые выяснили, что мясо креветок и криля содержит антиоксидант астаксантин, который активирует так называемый ген долголетия
Ученые выяснили, что мясо креветок и криля содержит антиоксидант астаксантин, который активирует так называемый ген долголетия. Фото: 1MI

Скумбрия

Скумбрия входит в число топ-продуктов, позволяющих надолго сохранить молодость и красоту. Эта рыба — отличный источник витаминов D и А, которые борются с воспалениями кожи, а также полиненасыщенных кислот, которые способствую упругости и гладкости кожи. Таким образом, кожа выглядит более молодой, уходят морщинки и признаки старения.

В рыбе содержится «полезный» холестерин, который отвечает за очищение сосудов. Употребление скумбрии помогает снизить уровень сахара в крови и отлично сказывается на мозговом кровообращении: улучшаются память и когнитивные функции, уходят головные и суставные боли.

Скумбрия входит в число топ-продуктов, позволяющих надолго сохранить молодость и красотуСкумбрия входит в число топ-продуктов, позволяющих надолго сохранить молодость и красоту
Скумбрия входит в число топ-продуктов, позволяющих надолго сохранить молодость и красоту. Фото: 1MI

Твердый сыр

Согласно исследованиям ученых, употребление твердых сортов сыра замедляет старение организма на 4%. Они препятствуют образованию раковых клеток, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, укрепляют кости и снижают риск развития диабета второго типа.

Однако медики предупреждают, что нужно съедать не более 30 грамм твердого сыра в день, поскольку в нем содержится повышенное количество жиров и соли.

Согласно исследованиям ученых, употребление твердых сортов сыра замедляет старение организма на 4%Согласно исследованиям ученых, употребление твердых сортов сыра замедляет старение организма на 4%
Согласно исследованиям ученых, употребление твердых сортов сыра замедляет старение организма на 4%. Фото: 1MI

Перепелиные яйца

Перепелиные яйца — источник антиоксидантов, которые предотвращают старение и препятствуют развитию раковых клеток. Они содержат лизин, который способствует выработке коллагена, благодаря этому кожа становится эластичной и гладкой, выглядит молодой.

Жирные кислоты, содержащиеся в перепелиных яйцах, регулируют соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина. Благодаря этому нормализуется артериальное давление и работа сердца.

Перепелиные яйца — источник антиоксидантов, которые предотвращают старение и препятствуют развитию раковых клетокПерепелиные яйца — источник антиоксидантов, которые предотвращают старение и препятствуют развитию раковых клеток
Перепелиные яйца — источник антиоксидантов, которые предотвращают старение и препятствуют развитию раковых клеток. Фото: 1MI

Куриные желудки

Высокое содержание белка в субпродуктах обеспечивает быстрый обмен веществ, селен замедляет процессы старения и препятствует образованию опухолей. В куриных желудочках множество витаминов и минералов, которые помогают росту клеток, улучшают работу иммунитета, препятствуют анемии и защищают сердечно-сосудистую систему.

#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Красота#Все материалы авторов
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