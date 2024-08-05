Ешь и молодей: 5 продуктов для красоты и здоровья

Скумбрия входит в число топ-продуктов, позволяющих надолго сохранить молодость и красоту. Эта рыба — отличный источник витаминов D и А, которые борются с воспалениями кожи, а также полиненасыщенных кислот, которые способствую упругости и гладкости кожи. Таким образом, кожа выглядит более молодой, уходят морщинки и признаки старения.