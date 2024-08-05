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Posted 5 августа, 07:39

Published 5 августа, 07:39

Modified 10 сентября, 05:00

Updated 10 сентября, 05:00

DIY: осветление волос в домашних условиях без вреда — все, что нужно знать

DIY: осветление волос в домашних условиях без вреда — все, что нужно знать

5 августа 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
DIY: осветление волос в домашних условиях без вреда — все, что нужно знать
Чтобы после домашнего осветления не пришлось прятать пряди «цыплячьего» цвета под головной убор, важно знать обо всех правилах и нюансах процедуры. Сегодня поделимся секретами безопасного окрашивания в блонд в домашних условиях и разберемся в тонкостях этого процесса.

Разница между осветлением и обесцвечиванием

Начнем с того, что определимся с понятиями «осветление» и «обесцвечивание». Это разные процедуры, которые многие люди по незнанию путают или считают одним и тем же процессом.

Обесцвечивание — процесс, направленный на разрушение пигмента в волосах. В результате пряди приобретают желтоватый оттенок, который можно «забить» окрашиванием или тонированием в определенный цвет.

Осветление — это придание прядям более светлого цвета с применением красителя. Собственный (или приобретенный при предыдущем окрашивании) пигмент при этом удаляется только частично. Такая процедура менее вредна, чем обесцвечивание.

Для чего обычно обесцвечивают волосы

Радикальное обесцвечивание обычно применяется при необходимости изменить образ, например, из брюнетки стать блондинкой. Также эта процедура помогает удалить желтизну или зеленый оттенок с волос. Эти нежелательные цвета часто становятся результатом домашних экспериментов с окрашиванием.

Также обесцвечивание используется при сложном салонном окрашивании, таком как шатуш, эйртач, балаяж, омбре.

Обесцвечивание — процесс, направленный на разрушение пигмента в волосахОбесцвечивание — процесс, направленный на разрушение пигмента в волосах
Обесцвечивание — процесс, направленный на разрушение пигмента в волосах. Фото: 1MI

Правила осветления в домашних условиях

Чтобы осветлить волосы в домашних условиях без вреда, важно знать несколько практических моментов. Именно эти факторы влияют на конечный результат процедуры.

  1. Тщательно выбирайте средства. Лучшее, чем вы сможете воспользоваться в домашних условиях, чтобы осветлить пряди, — магазинная краска с ухаживающими компонентами в составе.
  2. Не держите состав больше положенного времени — это не поможет осветлить пряди сильнее, чем возможно с вашим цветом.
  3. Наберитесь терпения. Если вы брюнетка, окрашивание придется провести несколько раз. За один раз радикально осветлить пряди просто невозможно, тем более если речь идет о проведении процедуры в домашних условиях.
  4. Не экономьте краску. Если у вас длинные волосы, чтобы их осветлить, приобретите две упаковки красящего состава. Иначе вам придется тщательно растягивать краску по каждой пряди, что чревато появлением непрокрашенных или неравномерно окрашенных участков.

Еще один важный совет: если вы намерены осветлить тонкие и сухие волосы, вместе с краской сразу купите уходовые средства. Даже щадящее осветление в домашних условиях наносит вред состоянию прядей, поэтому о них придется заботиться с особой тщательностью.

Подготовка волос и кожи головы

Особая подготовка к тому, чтобы осветлить пряди в домашних условиях не требуется, но без одного особенного шага не обойтись. Речь о тесте на аллергию. Проведите его так, как указано на упаковке, не позднее чем за 48 часов до окрашивания.

Необходимые инструменты и приспособления

Перед тем как осветлить волосы дома, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты. Заранее приобретите накидку или переоденьтесь в старую домашнюю одежду, которую не жалко испачкать. Не пренебрегайте использованием одноразовых перчаток, которые обычно идут в комплекте с краской. Найдите емкость для соединения краски с окислителем и кисточку для окрашивания, а также запаситесь зажимами или заколками.

Даже щадящее осветление в домашних условиях наносит вред состоянию прядей, поэтому о них придется заботиться с особой тщательностьюДаже щадящее осветление в домашних условиях наносит вред состоянию прядей, поэтому о них придется заботиться с особой тщательностью
Даже щадящее осветление в домашних условиях наносит вред состоянию прядей, поэтому о них придется заботиться с особой тщательностью. Фото: 1MI

Чем можно осветлить волосы дома

Индустрия красоты располагает целым арсеналом средств, которые помогут осветлить волосы в домашних условиях. Вам остается только выбрать наиболее удобный вариант.

Крем для обесцвечивания волос в домашних условиях

Крем-краска — самая распространенная форма осветлителя. Благодаря питательным компонентам в составе, такие средства щадят структуру прядей, при этом хорошо помогая их осветлить. Изготовители кремообразных красок прилагают к ним подробную инструкцию, а также одноразовые перчатки и смягчающий бальзам.

Пудра для обесцвечивания волос в домашних условиях

Осветлить пряди пудрой в домашних условиях — не лучшее решение, так как это довольно мощный продукт. Пудра настолько эффективно разрушает пигмент, что подходит даже для перекрашивания брюнетки в блондинку. С ее помощью запросто можно осветлить пряди на 6-7 тонов. Пудра продается расфасованной на удобные порции, к которым нужно докупать оксидант.

Паста для обесцвечивания волос в домашних условиях

Паста — еще один профессиональный продукт с мощным действием и удобной для нанесения текстурой. К ней тоже придется отдельно приобретать проявитель. Поскольку осветляющий состав действует достаточно агрессивно, изготовители стараются добавить в него уходовые компоненты.

Перед тем как осветлить волосы дома, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые инструментыПеред тем как осветлить волосы дома, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты
Перед тем как осветлить волосы дома, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты. Фото: 1MI

Особенности процедуры для волос разного цвета

Финальный оттенок будет зависеть не только от самого красящего состава, но и от изначального цвета прядей. По нему несложно понять, насколько конечный результат будет близок к ожиданиям.

Как обесцветить темные волосы в домашних условиях

Осветлить пряди от шатена до блонда можно только в несколько приемов, с применением обесцвечивания и тонирования. Более щадящий метод — серия окрашиваний, во время каждого из которых пряди осветляются на 3-4 тона. Между домашними сеансами осветления желательно делать питательные маски.

Как осветлить русые волосы в домашних условиях

Русые пряди в домашних условиях можно осветлить не только с помощью краски, но и более щадящими средствами, например тонирующим шампунем. Светлый пигмент не такой стойкий, поэтому его легче удалить из волос. За одну домашнюю процедуру можно легко осветлить их на 3-3,5 тона.

Как осветлить седые волосы в домашних условиях

Седые волосы, несмотря на свою белизну, не всегда хорошо вбирают в себя пигмент. Для них необходимо подбирать краску с маркировкой «подходит для закрашивания седины». К слову, многие женщины в возрасте предпочитают простое домашнее окрашивание именно в светлые оттенки, так как при отрастании корней седина не так бросается в глаза.

Как обесцветить окрашенные волосы в домашних условиях

Если у вас не вышло осветлить пряди дома и они получились более темными, чем нужно, не торопитесь срочно их перекрашивать или обесцвечивать. Попробуйте промыть их с шампунем глубокого воздействия, чтобы уменьшить интенсивность оттенка.

Финальный оттенок будет зависеть не только от самого красящего состава, но и от изначального цвета прядейФинальный оттенок будет зависеть не только от самого красящего состава, но и от изначального цвета прядей
Финальный оттенок будет зависеть не только от самого красящего состава, но и от изначального цвета прядей. Фото: 1MI

Как правильно осветлить волосы самостоятельно: пошаговая инструкция

В качестве примера возьмем процедуру домашнего осветления с применением фабричной краски.

Алгоритм действий:

  • Тщательно расчешите волосы и разделите их на секции. Каждую закрепите заколками;
  • Прикройте плечи накидкой, наденьте защитные перчатки;
  • Соедините проявитель и краску, тщательно перемешайте их;
  • С помощью кисточки нанесите состав на каждую из секций, распределите его по длине прядей, тщательно покрасьте корни;
  • Оставьте краску на волосах на 40-60 минут (ориентируйтесь на инструкцию);
  • Тщательно смойте состав теплой водой;
  • Нанесите на волосы бальзам и оставьте на 2-3 минуты.

После этого остается только смыть бальзам и подсушить пряди.

Какие есть народные средства для осветления волос

Помимо фабричных средств существуют и народные рецепты, с помощью которых можно осветлить пряди в домашних условиях. Ингредиенты для них найдутся в любом доме.

Как осветлить волосы лимонным соком

Сок лимона в качестве домашнего осветлителя брюнеткам не подойдет. Зато обладательницы светлых прядей могут смело им воспользоваться. Например, смешав сок из пары лимонов с ложкой бальзама для волос, можно получить хороший домашний осветляющий спрей. Главное условие действия сока — воздействие солнечных лучей. Нанесите домашнее средство на пряди и прогуляйтесь под солнцем около получаса, после чего смойте состав. Результат будет заметен после нескольких применений.

Как осветлить волосы кефиром и ромашковым чаем

Еще один домашний рецепт для осветления с лечебным эффектом — кефирно-чайная смесь. Для ее приготовления необходимо взять 4 пакетика ромашкового чая и заварить его в горячей воде. Когда настой остынет, следует добавить в него 2-3 столовые ложки кефира и тщательно перемешать. Полученную маску нанести на волосы, сверху надеть шапочку для душа. Через 2 часа смыть теплой водой с шампунем.

Как осветлить волосы натуральными маслами

Натуральные масла тоже способны оказать легкий осветляющий эффект. Однако для этого их необходимо достаточно долго держать на волосах. К примеру, репейное масло придется наносить не менее чем на 4 часа, только тогда оно поможет осветлить волосы. Зато пряди успеют напитаться полезными веществами.

Как осветлить волосы перекисью

Перекись водорода — достаточно агрессивная жидкость. Поэтому использовать ее в домашних условиях надо аккуратно, чтобы осветлить, но не пересушить волосы.

Для жестких прядей лучше брать перекись в концентрации 8-12%, для средней жесткости — 6-8%, а чтобы осветлить мягкие — достаточно 5%. Пероксид необходимо смешать в равных частях с водой и попрядно распределить по волосам. Состав можно держать не более часа!

Окрашенные волосы быстрее теряют влагу, поэтому очень важно регулярно увлажнять их, пересушенные пряди выглядят безжизненными и тусклымиОкрашенные волосы быстрее теряют влагу, поэтому очень важно регулярно увлажнять их, пересушенные пряди выглядят безжизненными и тусклыми
Окрашенные волосы быстрее теряют влагу, поэтому очень важно регулярно увлажнять их, пересушенные пряди выглядят безжизненными и тусклыми. Фото: 1MI

Минусы обесцвечивания волос народными и домашними средствами

Домашние средства часто бывают неэффективны или малоэффективны для брюнеток. Кроме того, щадящие методы действуют достаточно медленно, поэтому чтобы осветлить волосы, их приходится держать по несколько часов подряд и неоднократно повторять процедуру. Многие домашние осветлители, например лимон и перекись, сильно сушат пряди, делая их тонкими и ломкими. Поэтому желательно сделать выбор в пользу сбалансированных фабричных составов.

Как ухаживать за волосами после домашнего осветления

Чтобы результат домашнего осветления долго вас радовал, а пряди оставались здоровыми, уделяйте достаточно времени уходу.

Вот его основные правила:

  • Не пренебрегайте уходовыми процедурами. Даже если времени не хватает, старайтесь выкроить пару часов в неделю для нанесения домашних питательных масок;
  • Используйте термозащиту при сушке и укладке;
  • Делайте перерывы между окрашиваниями в домашних или салонных условиях не менее 6 недель;
  • Не стоит осветлять пряди два раза подряд. Поначалу они могут казаться не поврежденными, однако позже весь нанесенный урон станет заметен;
  • Постарайтесь как можно реже подвергать пряди воздействию горячего воздуха из фена и укладкам утюжком.

Не забывайте использовать в домашних условиях только те косметические продукты, которые созданы для ухода за окрашенными волосами и помогают надолго сохранить чистый цвет без желтизны.

Советы от эксперта

Правильный уход — залог красоты и здоровья волос. Поэтому в вопросах восстановления после домашних осветляющих процедур необходимо прислушиваться к мнению профессионалов.

Врач-дерматолог, косметолог Алтана Базылева напоминает о важности увлажнения прядей:

«Окрашенные волосы быстрее теряют влагу, поэтому очень важно регулярно увлажнять их, пересушенные пряди выглядят безжизненными и тусклыми. После каждого мытья головы обязательно используйте увлажняющие и питательные бальзамы или маски для окрашенных волос».
#Елена Гончарова#Красота#Все материалы авторов#Окрашивание волос
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