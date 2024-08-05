DIY: осветление волос в домашних условиях без вреда — все, что нужно знать

Posted 5 августа, 07:39
Published 5 августа, 07:39
Modified 10 сентября, 05:00
Updated 10 сентября, 05:00
Начнем с того, что определимся с понятиями «осветление» и «обесцвечивание». Это разные процедуры, которые многие люди по незнанию путают или считают одним и тем же процессом.
Обесцвечивание — процесс, направленный на разрушение пигмента в волосах. В результате пряди приобретают желтоватый оттенок, который можно «забить» окрашиванием или тонированием в определенный цвет.
Осветление — это придание прядям более светлого цвета с применением красителя. Собственный (или приобретенный при предыдущем окрашивании) пигмент при этом удаляется только частично. Такая процедура менее вредна, чем обесцвечивание.
Радикальное обесцвечивание обычно применяется при необходимости изменить образ, например, из брюнетки стать блондинкой. Также эта процедура помогает удалить желтизну или зеленый оттенок с волос. Эти нежелательные цвета часто становятся результатом домашних экспериментов с окрашиванием.
Также обесцвечивание используется при сложном салонном окрашивании, таком как шатуш, эйртач, балаяж, омбре.
Чтобы осветлить волосы в домашних условиях без вреда, важно знать несколько практических моментов. Именно эти факторы влияют на конечный результат процедуры.
Еще один важный совет: если вы намерены осветлить тонкие и сухие волосы, вместе с краской сразу купите уходовые средства. Даже щадящее осветление в домашних условиях наносит вред состоянию прядей, поэтому о них придется заботиться с особой тщательностью.
Особая подготовка к тому, чтобы осветлить пряди в домашних условиях не требуется, но без одного особенного шага не обойтись. Речь о тесте на аллергию. Проведите его так, как указано на упаковке, не позднее чем за 48 часов до окрашивания.
Перед тем как осветлить волосы дома, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты. Заранее приобретите накидку или переоденьтесь в старую домашнюю одежду, которую не жалко испачкать. Не пренебрегайте использованием одноразовых перчаток, которые обычно идут в комплекте с краской. Найдите емкость для соединения краски с окислителем и кисточку для окрашивания, а также запаситесь зажимами или заколками.
Индустрия красоты располагает целым арсеналом средств, которые помогут осветлить волосы в домашних условиях. Вам остается только выбрать наиболее удобный вариант.
Крем-краска — самая распространенная форма осветлителя. Благодаря питательным компонентам в составе, такие средства щадят структуру прядей, при этом хорошо помогая их осветлить. Изготовители кремообразных красок прилагают к ним подробную инструкцию, а также одноразовые перчатки и смягчающий бальзам.
Осветлить пряди пудрой в домашних условиях — не лучшее решение, так как это довольно мощный продукт. Пудра настолько эффективно разрушает пигмент, что подходит даже для перекрашивания брюнетки в блондинку. С ее помощью запросто можно осветлить пряди на 6-7 тонов. Пудра продается расфасованной на удобные порции, к которым нужно докупать оксидант.
Паста — еще один профессиональный продукт с мощным действием и удобной для нанесения текстурой. К ней тоже придется отдельно приобретать проявитель. Поскольку осветляющий состав действует достаточно агрессивно, изготовители стараются добавить в него уходовые компоненты.
Финальный оттенок будет зависеть не только от самого красящего состава, но и от изначального цвета прядей. По нему несложно понять, насколько конечный результат будет близок к ожиданиям.
Осветлить пряди от шатена до блонда можно только в несколько приемов, с применением обесцвечивания и тонирования. Более щадящий метод — серия окрашиваний, во время каждого из которых пряди осветляются на 3-4 тона. Между домашними сеансами осветления желательно делать питательные маски.
Русые пряди в домашних условиях можно осветлить не только с помощью краски, но и более щадящими средствами, например тонирующим шампунем. Светлый пигмент не такой стойкий, поэтому его легче удалить из волос. За одну домашнюю процедуру можно легко осветлить их на 3-3,5 тона.
Седые волосы, несмотря на свою белизну, не всегда хорошо вбирают в себя пигмент. Для них необходимо подбирать краску с маркировкой «подходит для закрашивания седины». К слову, многие женщины в возрасте предпочитают простое домашнее окрашивание именно в светлые оттенки, так как при отрастании корней седина не так бросается в глаза.
Если у вас не вышло осветлить пряди дома и они получились более темными, чем нужно, не торопитесь срочно их перекрашивать или обесцвечивать. Попробуйте промыть их с шампунем глубокого воздействия, чтобы уменьшить интенсивность оттенка.
В качестве примера возьмем процедуру домашнего осветления с применением фабричной краски.
Алгоритм действий:
После этого остается только смыть бальзам и подсушить пряди.
Помимо фабричных средств существуют и народные рецепты, с помощью которых можно осветлить пряди в домашних условиях. Ингредиенты для них найдутся в любом доме.
Сок лимона в качестве домашнего осветлителя брюнеткам не подойдет. Зато обладательницы светлых прядей могут смело им воспользоваться. Например, смешав сок из пары лимонов с ложкой бальзама для волос, можно получить хороший домашний осветляющий спрей. Главное условие действия сока — воздействие солнечных лучей. Нанесите домашнее средство на пряди и прогуляйтесь под солнцем около получаса, после чего смойте состав. Результат будет заметен после нескольких применений.
Еще один домашний рецепт для осветления с лечебным эффектом — кефирно-чайная смесь. Для ее приготовления необходимо взять 4 пакетика ромашкового чая и заварить его в горячей воде. Когда настой остынет, следует добавить в него 2-3 столовые ложки кефира и тщательно перемешать. Полученную маску нанести на волосы, сверху надеть шапочку для душа. Через 2 часа смыть теплой водой с шампунем.
Натуральные масла тоже способны оказать легкий осветляющий эффект. Однако для этого их необходимо достаточно долго держать на волосах. К примеру, репейное масло придется наносить не менее чем на 4 часа, только тогда оно поможет осветлить волосы. Зато пряди успеют напитаться полезными веществами.
Перекись водорода — достаточно агрессивная жидкость. Поэтому использовать ее в домашних условиях надо аккуратно, чтобы осветлить, но не пересушить волосы.
Для жестких прядей лучше брать перекись в концентрации 8-12%, для средней жесткости — 6-8%, а чтобы осветлить мягкие — достаточно 5%. Пероксид необходимо смешать в равных частях с водой и попрядно распределить по волосам. Состав можно держать не более часа!
Домашние средства часто бывают неэффективны или малоэффективны для брюнеток. Кроме того, щадящие методы действуют достаточно медленно, поэтому чтобы осветлить волосы, их приходится держать по несколько часов подряд и неоднократно повторять процедуру. Многие домашние осветлители, например лимон и перекись, сильно сушат пряди, делая их тонкими и ломкими. Поэтому желательно сделать выбор в пользу сбалансированных фабричных составов.
Чтобы результат домашнего осветления долго вас радовал, а пряди оставались здоровыми, уделяйте достаточно времени уходу.
Вот его основные правила:
Не забывайте использовать в домашних условиях только те косметические продукты, которые созданы для ухода за окрашенными волосами и помогают надолго сохранить чистый цвет без желтизны.
Правильный уход — залог красоты и здоровья волос. Поэтому в вопросах восстановления после домашних осветляющих процедур необходимо прислушиваться к мнению профессионалов.
Врач-дерматолог, косметолог Алтана Базылева напоминает о важности увлажнения прядей:
«Окрашенные волосы быстрее теряют влагу, поэтому очень важно регулярно увлажнять их, пересушенные пряди выглядят безжизненными и тусклыми. После каждого мытья головы обязательно используйте увлажняющие и питательные бальзамы или маски для окрашенных волос».
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