Что можно и что нельзя жарить на сковороде с антипригарным покрытием

Таким образом, любая еда, которую принято готовить на среднем или медленном огне, будь то жарка, тушение или томление, допустима для антипригарного покрытия. А вот для жарки стейков и котлет нужно и больше времени, и более высокая температура. Поэтому в этих случаях лучше использовать не антипригарную, а посуду из нержавейки.