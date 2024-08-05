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Posted 5 августа, 15:09

Published 5 августа, 15:09

Modified 10 сентября, 05:03

Updated 10 сентября, 05:03

Что можно и что нельзя жарить на сковороде с антипригарным покрытием

Что можно и что нельзя жарить на сковороде с антипригарным покрытием

5 августа 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney
Что можно и что нельзя жарить на сковороде с антипригарным покрытием
Посуда с антипригарным покрытием не выдерживает высоких температур, поэтому в ней нельзя готовить блюда, требующие долгой обжарки на высоком огне. Чем чревато нарушение этого правила и с какими продуктами стоит быть осторожнее — читайте в этом материале.

Проверено опытным путем

Споры о том, что же можно готовить в антипригарной сковороде, а что нельзя, ведутся много лет. Поэтому исследователи провели занимательный опыт. Они приготовили на антипригарных сковородках на разном огне ряд блюд, чтобы точно узнать, какие продукты безопасны для данной посуды, а какие спровоцируют опасный перегрев антипригарного покрытия. И вот какие результаты получились.

Можно готовить на сковороде с антипригарным покрытием:

  • яичницу — любимое всеми блюдо на завтрак готовится на среднем огне, при этом сковорода нагреется не более чем на 100 °C;
  • куриное жаркое — курица обжаривается в течение 5–6 минут на сильном огне при температуре 159 °C;
  • бекон — обжаривается на высоком огне при t около 240–241 °C.

Также допустимы любые блюда наподобие блинов и омлета, которые покрывают большую часть поверхности сковородки (омлеты, запеканки, блины).

Можно готовить на сковороде с антипригарным покрытием бекон — обжаривается на высоком огне при t около 240–241 °CМожно готовить на сковороде с антипригарным покрытием бекон — обжаривается на высоком огне при t около 240–241 °C
Можно готовить на сковороде с антипригарным покрытием бекон — обжаривается на высоком огне при t около 240–241 °C. Фото: Изображение Midjourney

Нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием:

  • котлеты — их надо жарить на сильном огне около 8–10 минут при t 303 °C;
  • стейки — для полного приготовления надо жарить мясо в течение 10 минут на сильном огне при t 350 °C.

Таким образом, любая еда, которую принято готовить на среднем или медленном огне, будь то жарка, тушение или томление, допустима для антипригарного покрытия. А вот для жарки стейков и котлет нужно и больше времени, и более высокая температура. Поэтому в этих случаях лучше использовать не антипригарную, а посуду из нержавейки.

Нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием стейки — для полного приготовления надо жарить мясо в течение 10 минут на сильном огне при t 350 °CНельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием стейки — для полного приготовления надо жарить мясо в течение 10 минут на сильном огне при t 350 °C
Нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием стейки — для полного приготовления надо жарить мясо в течение 10 минут на сильном огне при t 350 °C. Фото: Изображение Midjourney

Почему так важно не перегревать посуду с антипригарным покрытием?

Когда антипригарное покрытие нагревается до температуры более 260 °C, оно начинает разрушаться на молекулярном уровне, высвобождаются токсичные соединения — полифторалкильные вещества (PFAS), которые также называют «вечными химикатами» за их способность не разлагаться в течение очень длительного времени. PFAS способны негативно воздействовать на организм, что в долгосрочной перспективе приводит к различным заболеваниям вплоть до онкологии.

#Алла Хан#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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