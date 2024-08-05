Что можно и что нельзя жарить на сковороде с антипригарным покрытием

Posted 5 августа, 15:09
Published 5 августа, 15:09
Modified 10 сентября, 05:03
Updated 10 сентября, 05:03
Споры о том, что же можно готовить в антипригарной сковороде, а что нельзя, ведутся много лет. Поэтому исследователи провели занимательный опыт. Они приготовили на антипригарных сковородках на разном огне ряд блюд, чтобы точно узнать, какие продукты безопасны для данной посуды, а какие спровоцируют опасный перегрев антипригарного покрытия. И вот какие результаты получились.
Также допустимы любые блюда наподобие блинов и омлета, которые покрывают большую часть поверхности сковородки (омлеты, запеканки, блины).
Таким образом, любая еда, которую принято готовить на среднем или медленном огне, будь то жарка, тушение или томление, допустима для антипригарного покрытия. А вот для жарки стейков и котлет нужно и больше времени, и более высокая температура. Поэтому в этих случаях лучше использовать не антипригарную, а посуду из нержавейки.
Когда антипригарное покрытие нагревается до температуры более 260 °C, оно начинает разрушаться на молекулярном уровне, высвобождаются токсичные соединения — полифторалкильные вещества (PFAS), которые также называют «вечными химикатами» за их способность не разлагаться в течение очень длительного времени. PFAS способны негативно воздействовать на организм, что в долгосрочной перспективе приводит к различным заболеваниям вплоть до онкологии.
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