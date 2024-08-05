Алсу провела экскурсию по своей необъятной гардеробной

Posted 5 августа, 19:02
Published 5 августа, 19:02
Modified 10 сентября, 05:05
Updated 10 сентября, 05:05
При этом артистка отметила, что ее концертные наряды занимают отдельный шкаф и специально обустроенную под них гардеробную.
Как сообщает www.starhit.ru, знаменитость также решила поделиться со своими поклонницами житейской мудростью. Она заявила, что девушке не нужно экономить на себе, а вместо этого необходимо научиться тратить средства на собственные удовольствия и заботу о себе любимой. Певица посоветовала заниматься своим здоровьем, ухаживать за собой, полноценно высыпаться и ежедневно пить много воды. Она призвала девушек и женщин окружать себя хорошими людьми и приятным общением, чтобы восстановить силы. Алсу отметила, что уже находится в том возрасте, когда готова исключить из своей жизни различные деструктивные факторы, включая и негативное общение.
Примечательно, что сейчас певица инициировала бракоразводный процесс. Она разошлась с супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, после 18 лет брака. У пары трое общих детей. От адвоката Яна Александра Добровинского поступает информация, что его подопечный намерен сохранить семью. Юрист уповает на то, что расставание родителей неизбежно травмирует детей. Однако Алсу остается непреклонна. Она уже подала в Савеловский суд на раздел имущества. По слухам, артистка не смогла смириться с любовной связью Абрамова и бывшей Тимати — Анастасией Решетовой.
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