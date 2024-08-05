Алсу провела экскурсию по своей необъятной гардеробной

Как сообщает www.starhit.ru, знаменитость также решила поделиться со своими поклонницами житейской мудростью. Она заявила, что девушке не нужно экономить на себе, а вместо этого необходимо научиться тратить средства на собственные удовольствия и заботу о себе любимой. Певица посоветовала заниматься своим здоровьем, ухаживать за собой, полноценно высыпаться и ежедневно пить много воды. Она призвала девушек и женщин окружать себя хорошими людьми и приятным общением, чтобы восстановить силы. Алсу отметила, что уже находится в том возрасте, когда готова исключить из своей жизни различные деструктивные факторы, включая и негативное общение.