5 самых незаслуженных олимпийских побед

Соревнования по скоростному бегу на коньках на Олимпийских играх 2002 года также стали непредсказуемыми. На протяжении всей гонки австралийский спортсмен Стивен Брэдбери находится на последнем месте. Затем один из участников впереди него столкнулся с другим. Они оба упали. Вскоре на льду оказались и двое других, поскольку они были слишком близко к первым двум. В результате все конькобежцы оказались на льду, за исключением Брэдбери, который и выиграл золото.