5 самых незаслуженных олимпийских побед

Posted 5 августа, 20:06
Published 5 августа, 20:06
Modified 10 сентября, 05:05
Updated 10 сентября, 05:05
Речь пойдет о самых незаслуженных победах в Олимпийских играх.
В течение 20 лет перетягивание каната было олимпийским видом спорта. Каждой стране разрешалось отправлять несколько команд.
В 1912 году должно было состояться десять матчей между командами из пяти стран. Три команды — Австрия, Богемия и Люксембург — не явились. Остались только Великобритания и Швеция. Они провели один единственный матч, который выиграла Швеция. Это оставило Британию на втором месте. В результате англичане отправились домой с серебром, хотя они никого не победили. Об этом пишет cracked.com.
В 2000 году одним из участников Олимпиады стал Эрик Муссамбани из Экваториальной Гвинеи. Он никогда не плавал в бассейне длиной более 20 метров, хотя заплыв вольным стилем предполагал соревнование на 100-метровой дорожке. Не удивительно, что Муссамбани плыл медленнее всех участников.
Однако он выиграл эту гонку: все остальные участники стартовали рано, и все они были дисквалифицированы.
Соревнования по скоростному бегу на коньках на Олимпийских играх 2002 года также стали непредсказуемыми. На протяжении всей гонки австралийский спортсмен Стивен Брэдбери находится на последнем месте. Затем один из участников впереди него столкнулся с другим. Они оба упали. Вскоре на льду оказались и двое других, поскольку они были слишком близко к первым двум. В результате все конькобежцы оказались на льду, за исключением Брэдбери, который и выиграл золото.
Это была первая золотая медаль, которую Австралия когда-либо выигрывала на зимних Олимпийских играх.
С 1912 по 1948 год на Олимпиаде вручались медали в пяти категориях искусств. Судьи присуждали награды в области скульптуры, живописи, музыки и литературы. Все работы должны были быть посвящены спорту.
Однажды судьи вручили медаль за искусство умершему скульптору. Бельгиец Жозе Дюпон умер в 1935 году, но на Олимпиаде 1936 года его все равно наградили медалью… за разработку олимпийских медалей.
На Древних Олимпийских играх были такие категории, как музыка и пение. Их создал император Нерон: он хотел принять участие, так как считал себя талантливым музыкантом и певцом. В результате судьи назвали его победителем в этой категории, а также в категориях пения и актерского мастерства.
Нерон также участвовал в гонке на колесницах. При этом он ехал в колеснице с десятью лошадьми, а остальные участники — с четырьмя. Однако Нерон явно не был лучшим в этом виде спорта, поэтому в момент гонки выпал и получил травмы. Тем не менее, судьи объявили его победителем.
Позднее вся эта Олимпиада была объявлена мошеннической из-за взяток Нерона.
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