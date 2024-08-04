Интерьер-2025: тренд на отдельные комнаты для животных и кастомизацию пространств

Posted 4 августа, 08:02
Published 4 августа, 08:02
Modified 10 сентября, 04:59
Updated 10 сентября, 04:59
Экологичность и природа станут главными модными словечками в интерьере, созданном из смелых материалов и узоров, которые повышают ценность индивидуальности.
В последние годы в целях экологичности используется широкий ассортимент переработанных материалов. По мере того как дизайн и предметы мебели становятся разнообразнее, а количество продуктов растет, этот тренд полезен для разумного потребления с целью сохранения ценности.
Например, мебельная компания Ikea делает все товары, пригодные для вторичной переработки или возобновляемых источников энергии. Не так давно в Финляндии открылся отель Sustainability Residence Hotel ‘Bob W» в здании, построенном в 1920 году. Объект был восстановлен и оснащен системой использования солнечной энергии для повышения энергоэффективности.
В прошлом году компания LX Housys представила мебельную пленку, изготовленную путем вторичной переработки из ПЭТ-бутылок, и это хороший пример использования имеющихся ресурсов. Мебель, сделанная из стекла или металла вместо пластика, также находится в центре внимания.
Тенденции нового времени тесно связаны с модным словом эпохи «Nature», что означает природа. Современные модели мебели и отделочные материалы для интерьера приближают жилые пространства к окружающей среде.
Используйте натуральные материалы, такие как дерево, камень, солнечный свет такими, какие они есть, или используйте естественные узоры растительных орнаментов. Наряду с этим домашние растения отлично подходят в качестве элементов интерьера.
Предубеждения людей, которые раньше не решались использовать разнообразные яркие цвета, сейчас уходят в прошлое. Тенденция смешивать узоры и цвета сохранится и продлится довольно долго. Красочные тканевые изделия используются в качестве акцентов для обозначения базовой индивидуальности, обои, отделка потолка, кухонного фартука декорируются различными способами.
Мебель в 2024 году — это не только акцент на дизайне, но и на том, какую ткань чувствует тело. Наиболее заметным изменением является популяция грубой текстуры мебельной обивки, которую раньше использовали для диванов — твид и букле.
Эта ткань приятна на ощупь и становится «изюминкой» в скучном пространстве. Если помещение с минимальной отделкой, выбирайте нейтральный цвет в тон общей атмосфере и подчеркивайте текстуру мебели, чтобы создать более яркое пространство.
Одним из изменений в тенденциях интерьера является появление изогнутой мебели. Удобные диваны с закругленными углами, нетипичные зеркала и т. д. — это главный мотив, который дополняет уютную атмосферу дома.
Модный представитель «Тихой роскоши» на Неделе дизайна в Милане Бренд Loro Piana предложил диваны и мебель, а также все выставочное пространство, отделанное изгибами для создания ощущения мягкости и комфорта.
Модный стиль тоже важен, но в последнее время тенденции сохранения собственной индивидуальности становятся все более выраженными. Среди поисковых тенденций 2023 года одно из самых популярных поисковых запросов стали интерьеры в стиле кастомизации и эклектики. Необычный стиль, что означает «стиль жизни», основан на вашей индивидуальности, начиная от бытовой техники до мебели и планировки интерьера.
Изменения жилых пространств также претерпевают реформацию, которая теперь берет во внимание и домашних животных. Дизайнеры прислушиваются к желаниям заказчиков и создают просторный интерьер, который удовлетворяет как людей, так и домашних животных, создавая новое направление — «pet + interior».
В последние годы речь идет не только о том, чтобы привезти мебель для своего питомца. В дополнение к дизайну интерьера также растет тенденция выделять для них пространство, которая, по-видимому, будет более выраженной в будущем.
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