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Posted 4 августа, 08:02

Published 4 августа, 08:02

Modified 10 сентября, 04:59

Updated 10 сентября, 04:59

Тенденции интерьера 2024 года: отдельные комнаты для животных, круги и кастомизация

Интерьер-2025: тренд на отдельные комнаты для животных и кастомизацию пространств

4 августа 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Тенденции интерьера 2024 года: отдельные комнаты для животных, круги и кастомизация
Универсальные и скучные интерьеры сменились на «то, что нравится» и «то, как мне удобно». Это выражается в индивидуальности, специальной мебели и даже «детских» для домашних питомцев.

Экологичность и природа станут главными модными словечками в интерьере, созданном из смелых материалов и узоров, которые повышают ценность индивидуальности.

Экологичность и вторичная переработка

В последние годы в целях экологичности используется широкий ассортимент переработанных материалов. По мере того как дизайн и предметы мебели становятся разнообразнее, а количество продуктов растет, этот тренд полезен для разумного потребления с целью сохранения ценности.

Например, мебельная компания Ikea делает все товары, пригодные для вторичной переработки или возобновляемых источников энергии. Не так давно в Финляндии открылся отель Sustainability Residence Hotel ‘Bob W» в здании, построенном в 1920 году. Объект был восстановлен и оснащен системой использования солнечной энергии для повышения энергоэффективности.

В прошлом году компания LX Housys представила мебельную пленку, изготовленную путем вторичной переработки из ПЭТ-бутылок, и это хороший пример использования имеющихся ресурсов. Мебель, сделанная из стекла или металла вместо пластика, также находится в центре внимания.

Природа входит в дом

Тенденции нового времени тесно связаны с модным словом эпохи «Nature», что означает природа. Современные модели мебели и отделочные материалы для интерьера приближают жилые пространства к окружающей среде.

Эко-интерьерЭко-интерьер
Эко-интерьер. Фото: Изображение Midjourney

Используйте натуральные материалы, такие как дерево, камень, солнечный свет такими, какие они есть, или используйте естественные узоры растительных орнаментов. Наряду с этим домашние растения отлично подходят в качестве элементов интерьера.

Яркий дизайн

Предубеждения людей, которые раньше не решались использовать разнообразные яркие цвета, сейчас уходят в прошлое. Тенденция смешивать узоры и цвета сохранится и продлится довольно долго. Красочные тканевые изделия используются в качестве акцентов для обозначения базовой индивидуальности, обои, отделка потолка, кухонного фартука декорируются различными способами.

Мебель, текстура

Мебель в 2024 году — это не только акцент на дизайне, но и на том, какую ткань чувствует тело. Наиболее заметным изменением является популяция грубой текстуры мебельной обивки, которую раньше использовали для диванов — твид и букле.

Эта ткань приятна на ощупь и становится «изюминкой» в скучном пространстве. Если помещение с минимальной отделкой, выбирайте нейтральный цвет в тон общей атмосфере и подчеркивайте текстуру мебели, чтобы создать более яркое пространство.

Изгиб внутри дома

Одним из изменений в тенденциях интерьера является появление изогнутой мебели. Удобные диваны с закругленными углами, нетипичные зеркала и т. д. — это главный мотив, который дополняет уютную атмосферу дома.

Полукруглый диван в гостиннойПолукруглый диван в гостинной
Полукруглый диван в гостинной. Фото: Изображение Midjourney

Модный представитель «Тихой роскоши» на Неделе дизайна в Милане Бренд Loro Piana предложил диваны и мебель, а также все выставочное пространство, отделанное изгибами для создания ощущения мягкости и комфорта.

Только индивидуальность, а не универсальность

Модный стиль тоже важен, но в последнее время тенденции сохранения собственной индивидуальности становятся все более выраженными. Среди поисковых тенденций 2023 года одно из самых популярных поисковых запросов стали интерьеры в стиле кастомизации и эклектики. Необычный стиль, что означает «стиль жизни», основан на вашей индивидуальности, начиная от бытовой техники до мебели и планировки интерьера.

Интерьер, подходящий для домашних животных

Изменения жилых пространств также претерпевают реформацию, которая теперь берет во внимание и домашних животных. Дизайнеры прислушиваются к желаниям заказчиков и создают просторный интерьер, который удовлетворяет как людей, так и домашних животных, создавая новое направление — «pet + interior».

Отдельные комнаты для животных — тренд 2024–2025 гг.Отдельные комнаты для животных — тренд 2024–2025 гг.
Отдельные комнаты для животных — тренд 2024–2025 гг.. Фото: Изображение Midjourney

В последние годы речь идет не только о том, чтобы привезти мебель для своего питомца. В дополнение к дизайну интерьера также растет тенденция выделять для них пространство, которая, по-видимому, будет более выраженной в будущем.

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн
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