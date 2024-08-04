Стилист назвал самый модный цвет для окрашивания волос

Posted 4 августа, 14:03
Published 4 августа, 14:03
Modified 10 сентября, 00:01
Updated 10 сентября, 00:01
Светловолосым девушкам с теплым подтоном кожи стилисты советуют присмотреться к окрашиванию в кремовые или сливочные тона с естественными оттенками тонирования. В этом году такую технику демонстрировали многие знаменитости, в числе которых Марго Робби и Дженнифер Лоуренс.
Обладательницам смуглой кожи, кареглазым и зеленоглазым шатенкам стоит выбрать модный в 2024 году темно-коричневый оттенок эспрессо. Также в тренде — окрашивание с аппетитным названием «печенье с корицей» — легкие медовые и карамельные блики, добавленные к натуральной темной основе.
Молодежи следует обратить внимание на яркие оттенки. Модный тренд AI-generated предлагает поэкспериментировать с пастельными, но выразительными тонами окрашивания: например, нежно-голубым или серо-зеленым.
Красный и медный оттенки уверенно удерживают модные позиции и в этом сезоне. Главный тренд сезона-2024 — «вишневая кола», но можно использовать и другие оттенки красного: от нежно-розового до практически фиолетового тона.
Романтичный образ помогут создать светлые рафинированные оттенки. Модный тренд сезона-2024 — «персиковый пух», мягкое сочетание розового и оранжевого.
Что касается техники окрашивания, то о ней рассказал топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий:
«Бразильский брюнет — одна из главных тенденций этого лета. При этой технике темную натуральную или косметическую базу волос разбавляют светлыми прядями. Притемненные корни сочетаются с мягкими неуловимыми бликами в теплых карамельных или пшеничных оттенках. В результате волосы выглядят естественно, интересно и дорого».
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