Стилист назвал самый модный цвет для окрашивания волос

Светловолосым девушкам с теплым подтоном кожи стилисты советуют присмотреться к окрашиванию в кремовые или сливочные тона с естественными оттенками тонирования. В этом году такую технику демонстрировали многие знаменитости, в числе которых Марго Робби и Дженнифер Лоуренс.