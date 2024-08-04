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Posted 4 августа, 14:03

Published 4 августа, 14:03

Modified 10 сентября, 00:01

Updated 10 сентября, 00:01

Трендовое окрашивание волос — стилист назвал самый модный цвет этим летом

Стилист назвал самый модный цвет для окрашивания волос

4 августа 2024, 14:03
Фото: krasotka.cc, photo-hair.ru
Трендовое окрашивание волос — стилист назвал самый модный цвет этим летом
Рассказываем о том, в какой цвет лучше покрасить волосы, чтобы соответствовать моде.

Светловолосым девушкам с теплым подтоном кожи стилисты советуют присмотреться к окрашиванию в кремовые или сливочные тона с естественными оттенками тонирования. В этом году такую технику демонстрировали многие знаменитости, в числе которых Марго Робби и Дженнифер Лоуренс.

Обладательницам смуглой кожи, кареглазым и зеленоглазым шатенкам стоит выбрать модный в 2024 году темно-коричневый оттенок эспрессо. Также в тренде — окрашивание с аппетитным названием «печенье с корицей» — легкие медовые и карамельные блики, добавленные к натуральной темной основе.

Молодежи следует обратить внимание на яркие оттенки. Модный тренд AI-generated предлагает поэкспериментировать с пастельными, но выразительными тонами окрашивания: например, нежно-голубым или серо-зеленым.

Красный и медный оттенки уверенно удерживают модные позиции и в этом сезоне. Главный тренд сезона-2024 — «вишневая кола», но можно использовать и другие оттенки красного: от нежно-розового до практически фиолетового тона.

Романтичный образ помогут создать светлые рафинированные оттенки. Модный тренд сезона-2024 — «персиковый пух», мягкое сочетание розового и оранжевого.

Что касается техники окрашивания, то о ней рассказал топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий:

«Бразильский брюнет — одна из главных тенденций этого лета. При этой технике темную натуральную или косметическую базу волос разбавляют светлыми прядями. Притемненные корни сочетаются с мягкими неуловимыми бликами в теплых карамельных или пшеничных оттенках. В результате волосы выглядят естественно, интересно и дорого».
#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Окрашивание волос
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