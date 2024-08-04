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Posted 4 августа, 14:24

Published 4 августа, 14:24

Modified 9 сентября, 23:57

Updated 9 сентября, 23:57

Названы самые удачные даты для свадьбы осенью 2024 года

Названы самые удачные даты для свадьбы осенью 2024 года

4 августа 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney
Инфлюенсер Алина Левда рассказала о самых благоприятных датах для свадеб в 2024 году.

Сентябрь 2024 года

Начало сентября также будет удачным временем для свадеб, с поддерживающими романтику и стабильность планетарными конфигурациями. Астрологические аспекты обещают прочные и стойкие отношения, в которых партнеры будут поддерживать и вдохновлять друг друга.

Октябрь 2024 года

Середина октября обещает благоприятные аспекты для любви и взаимопонимания, идеальные для обмена клятвами и начала новой совместной жизни. Астрологические прогнозы указывают на глубокое взаимопонимание и духовную связь между мужчиной и женщиной, что сделает их отношения особенно крепкими и гармоничными.

Выбор даты для свадьбы — это личное решение, важное, чтобы основанием отношений были взаимопонимание, уважение и любовь, поддерживаемые астрологическими аспектами этого года, сообщило издание wday.ru.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Астрология#Отношения#Все материалы авторов#Свадьба
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