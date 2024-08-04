Чем отличается тоник от тонера и для чего они вообще нужны?

Posted 4 августа, 19:22
Published 4 августа, 19:22
Modified 10 сентября, 04:59
Updated 10 сентября, 04:59
Тоник — это продукт, который необходимо использовать сразу после умывания. Задача этого средства — деликатно очистить кожу лица, устранив остатки себума, косметики, частички грязи, с которыми, возможно, не справилась умывалка. Тоник не нужно смывать водой, так как его текстура и сама напоминает воду, она не оставляет липкого финиша, не содержит масляных компонентов.
Также в задачи тоника входит нормализация кожного pH, который нарушается при умывании водопроводной водой, ведь в ней обязательно есть примеси хлора, солей и пр. Кожа имеет свойство самостоятельно восстанавливать pH, но происходит это довольно медленно. А с помощью тоника процесс происходит практически мгновенно.
В состав тоника входят очищающие, освежающие, увлажняющие, матирующие компоненты, так что, помимо очищения, средство также ухаживает за эпидермисом.
Бьюти-продукт под названием «тонер» пришел к нам из Азии: в Южной Корее, Китае и Японии так называют средство, которое входит в специфическую многоступенчатую систему ухода за кожей. Его задача — мгновенное глубокое увлажнение. Средство решает ее посредством своего богатого состава: питательные масла, глицерин, гиалуроновая кислота, важные аминокислоты, антиоксиданты. В рамках корейской многоступенчатой системы ухода после тонера нужно сразу нанести крем или сыворотку, чтобы «запечатать» влагу.
Консистенция — это еще одно важное различие этих двух средств. Если тоник фактический напоминает воду по своей текстуре, то тонер отличается густотой и тягучестью, по текстуре он больше похож на гель. Таким образом тоник наносят посредством ватного диска, а тонер можно налить прямо в ладонь и нанести на лицо похлопывающими движениями.
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