Чем отличается тоник от тонера и для чего они вообще нужны?

Тоник — это финальный этап очищения кожи Тонер — это еще один этап увлажнения Как пользоваться тоником и тонером

Эти два бьюти-продукта имеют очень похожие названия, да и их текстура мало чем отличается — прозрачная бесцветная жидкость. Однако тоник и тонер — это вовсе не одно и то же. У каждого из этих средств свое назначение и способ применения. Рассказываем про это.