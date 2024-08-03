Замена розовому — лучший трендовый цвет маникюра уходящего лета-2024

«Я всегда ношу „молочку“ или другие пастельные тона, так как не люблю ничего яркого. Но как-то мне попался на глаза снимок Хейли Бибер с красивым зеленым маникюром в оттенке зеленый весенний с хромированным покрытием. Эксперты моды отметили, что в этом летнем сезоне зеленый будет невероятно популярным маникюром, став заменой немного надоевшему розовому».