Замена розовому — лучший трендовый цвет маникюра уходящего лета-2024

Posted 3 августа, 07:10
Published 3 августа, 07:10
Modified 10 сентября, 04:58
Updated 10 сентября, 04:58
Ключевые тренды маникюра уходящего лета-2024 года предлагают разнообразные образы, чтобы подчеркнуть свой стиль и выразить индивидуальность. В августе автор статьи решила изменить своим предпочтениям и сделать более яркий маникюр.
«Я всегда ношу „молочку“ или другие пастельные тона, так как не люблю ничего яркого. Но как-то мне попался на глаза снимок Хейли Бибер с красивым зеленым маникюром в оттенке зеленый весенний с хромированным покрытием. Эксперты моды отметили, что в этом летнем сезоне зеленый будет невероятно популярным маникюром, став заменой немного надоевшему розовому».
«На очередном сеансе в салоне красоты я, к сожалению, не нашла понравившийся оттенок, но выбрала неоново-зеленый в пастельной гамме. Результат меня порадовал! Такой цвет прекрасно сочетается с любой одеждой, выглядит эффектно, но при этом имеет приглушенный тон. Для тех, кто не любит яркие цвета, но хочет чего-то необычного — самый лучший вариант!»
«Этот цвет маникюра прекрасно смотрится со светлыми летними нарядами моего гардероба, в том числе с розовым платьем, белым в мелкий цветочек, голубыми джинсами, ну и конечно моей любимой бледно-салатовой летней сумочкой. По моему мнению, этот зеленый оттенок особенно красиво и органично смотрится с родственными цветами».
«Как отмечают эксперты моды, актуальный в 2024 году образ „русалочка“ ввел популяцию зеленых оттенков маникюра, которые полностью отражают этот тренд. Все оттенки аквамарина, салатовые, неоновые и даже землистые оттенки могут стать отличным летним украшением. Рассказываю, какие еще существуют красивые оттенки и дизайн ногтей, которые можно использовать».
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