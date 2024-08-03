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Posted 3 августа, 10:34

Published 3 августа, 10:34

Modified 9 сентября, 21:53

Updated 9 сентября, 21:53

Что можно привезти пациенту в больницу

Что можно привезти пациенту в больницу

3 августа 2024, 10:34
Фото: 1MI
Рассказываем, какие вещи могут потребоваться пациенту в больнице и что стоит привозить.

Что привезти знакомому в больницу

Когда вы навещаете кого-то в больнице, хорошо подумать о подарке, который может поднять настроение. Вот несколько идей:

  1. Свежие цветы могут принести радость и уют в палату.
  2. Фрукты могут быть приятным и полезным лакомством.
  3. Хорошая книга или интересный журнал помогут развлечь вашего друга во время лечения.
  4. Лосьоны для тела, кремы для рук, увлажняющие губы и т. д. могут быть полезными подарками для ухода.
  5. Вода или закуски: бутылка воды и некоторые здоровые закуски могут быть удобными для вашего друга во время пребывания в больнице.

Средства гигиены знакомому в больницу

При подготовке средств гигиены для знакомого в больницу, уделяйте внимание основным предметам личной гигиены, таким как жидкое мыло, шампунь, зубная паста и щетка, увлажняющий крем для тела, дезодорант.

Фото: 1MI
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