Что можно привезти пациенту в больницу

Posted 3 августа, 10:34
Published 3 августа, 10:34
Modified 9 сентября, 21:53
Updated 9 сентября, 21:53
Когда вы навещаете кого-то в больнице, хорошо подумать о подарке, который может поднять настроение. Вот несколько идей:
При подготовке средств гигиены для знакомого в больницу, уделяйте внимание основным предметам личной гигиены, таким как жидкое мыло, шампунь, зубная паста и щетка, увлажняющий крем для тела, дезодорант.
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