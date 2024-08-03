Что можно добавить в протеиновый коктейль

Posted 3 августа, 07:54
Published 3 августа, 07:54
Modified 10 сентября, 02:20
Updated 10 сентября, 02:20
«Используйте растительное молоко вместо воды, чтобы разбавить порошок. Многие виды растительного молока обогащены витаминами, которые могут обеспечить более эффективное поступление в организм ключевых питательных веществ», — говорит спортивный диетолог Мэтт Дуркин. К тому же, например, миндальное или овсяное молоко придает пикантный вкус напитку.
Добавление в коктейли специй придаст им терпкости, а также обеспечит активными лечебными компонентами. «Имбирь и корица богаты полезными для здоровья полифенолами. Так, имбирь помогает пищеварению, поднимает иммунитет и помогает естественным образом снизить воспаление», — объясняет Дуркин.
Вы можете нарезать в коктейль любые ягоды и фрукты. Это обогатит напиток ценными витаминами и минералами. «Замороженные фрукты так же полезны и питательны, как и свежие, но более удобны, так как при смешивании с протеиновым коктейлем помогают снизить его температуру, делая более освежающим», — считает Дуркин.
Если вы не очень любите употреблять овощи, то можно добавлять их в напиток с протеином и таким образом восполнять норму их потребления. «Просто измельчайте и добавляйте в коктейль шпинат, огурец и авокадо, чтобы увеличить потребление клетчатки и питательных микроэлементов», — советует диетолог.
Наслаждайтесь универсальностью протеиновых порошков, добавляя одну-две ложки в свои любимые блюда. Вы будете удивлены, насколько хорошо он сочетается с салатами, смесью для завтрака, полезным перекусом. Таким образом вы работаете над удовлетворением ежедневной потребности в белке. «Добавляйте протеиновый порошок в блинчики, овсянку, салаты, чтобы способствовать восстановлению мышц после тренировки», — советует Дуркин.
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