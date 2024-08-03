Что можно добавить в протеиновый коктейль

Вы можете нарезать в коктейль любые ягоды и фрукты. Это обогатит напиток ценными витаминами и минералами. «Замороженные фрукты так же полезны и питательны, как и свежие, но более удобны, так как при смешивании с протеиновым коктейлем помогают снизить его температуру, делая более освежающим», — считает Дуркин.