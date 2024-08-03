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Posted 3 августа, 07:54

Published 3 августа, 07:54

Modified 10 сентября, 02:20

Updated 10 сентября, 02:20

Как сделать протеиновые коктейли вкуснее

Что можно добавить в протеиновый коктейль

3 августа 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать протеиновые коктейли вкуснее
Не всем могут нравиться протеиновые коктейли, поэтому в них можно добавить ингредиенты для улучшения вкуса.

Переходите на растительное молоко

«Используйте растительное молоко вместо воды, чтобы разбавить порошок. Многие виды растительного молока обогащены витаминами, которые могут обеспечить более эффективное поступление в организм ключевых питательных веществ», — говорит спортивный диетолог Мэтт Дуркин. К тому же, например, миндальное или овсяное молоко придает пикантный вкус напитку.

Используйте специи

Добавление в коктейли специй придаст им терпкости, а также обеспечит активными лечебными компонентами. «Имбирь и корица богаты полезными для здоровья полифенолами. Так, имбирь помогает пищеварению, поднимает иммунитет и помогает естественным образом снизить воспаление», — объясняет Дуркин.

Добавьте замороженные фрукты

Вы можете нарезать в коктейль любые ягоды и фрукты. Это обогатит напиток ценными витаминами и минералами. «Замороженные фрукты так же полезны и питательны, как и свежие, но более удобны, так как при смешивании с протеиновым коктейлем помогают снизить его температуру, делая более освежающим», — считает Дуркин.

Переходите на растительное молокоПереходите на растительное молоко
Переходите на растительное молоко. Фото: Изображение Midjourney

Не забудьте про клетчатку

Если вы не очень любите употреблять овощи, то можно добавлять их в напиток с протеином и таким образом восполнять норму их потребления. «Просто измельчайте и добавляйте в коктейль шпинат, огурец и авокадо, чтобы увеличить потребление клетчатки и питательных микроэлементов», — советует диетолог.

Расширяйте свой репертуар

Наслаждайтесь универсальностью протеиновых порошков, добавляя одну-две ложки в свои любимые блюда. Вы будете удивлены, насколько хорошо он сочетается с салатами, смесью для завтрака, полезным перекусом. Таким образом вы работаете над удовлетворением ежедневной потребности в белке. «Добавляйте протеиновый порошок в блинчики, овсянку, салаты, чтобы способствовать восстановлению мышц после тренировки», — советует Дуркин.

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