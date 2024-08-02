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Posted 2 августа, 17:01

Published 2 августа, 17:01

Modified 10 сентября, 04:57

Updated 10 сентября, 04:57

Тайна старых замков: 6 самых мистических мест Великобритании

Тайна старых замков: 6 самых мистических мест Великобритании

2 августа 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
В Великобритании почти каждый замок хранит свои призрачные тайны. Мы расскажем о шести самых мистических замках, где можно встретить привидений.

Тауэр: Обитель призраков

Лондонский Тауэр известен как место казней, и здесь обитают привидения казненных. Главная среди них — графиня Маргарет Солсбери, обезглавленная в 1541 году, и дух Анны Болейн, второй жены Генриха VIII, которая, как говорят, бродит без головы по Тауэру. Здесь также можно встретить призраки принцев Эдуарда V и Ричарда Йоркского, хотя их существование остается под вопросом.

Букингемский дворец: Дом не только для королей

Букингемский дворец, главная резиденция монархов, также имеет своих потусторонних обитателей. Один из них — дух основателя лечебницы, ранее находившейся на этом месте. Другой — призрак Джона Гвинна, секретаря короля Эдуарда VII, который покончил с собой и теперь якобы слышен в коридорах дворца.

Хэмптон Корт: Королевские призраки

В Хэмптон Корте можно встретить призрак Анны Болейн и дух ее преемницы Джейн Сеймур, умершей при родах. Говорят, что тут же можно увидеть призраки королевы Елизаветы I и Генриха VIII.

Замок Чиллингем: Три таинственных жителя

Чиллингем в Нортумберленде славится тремя призраками: Голубым мальчиком, мучителем Сейджем и леди Мэри Беркли. Голубой мальчик, по легенде, был замурован вместе с отцом. Мучитель Сейдж убил свою любовницу, а леди Мэри осталась в замке после трагической смерти от горя.

Замок Глэмис: Призраки и легенды

Глэмис в Шотландии, место детства королевы Елизаветы I, населён привидениями. Здесь обитают Серая Леди, дух Дженет Дуглас, сожженной на костре, и граф Биэрди, который по легенде, проиграл свою душу дьяволу в карты. Также тут можно услышать призраков клана Огилви и уродливого сына одного из владельцев замка.

Замок Берри Поумрой: Дом трагедий

Замок Берри Поумрой является домом для нескольких призраков семьи Поумрой. Белая Леди — Маргарет Поумрой, заморенная голодом сестрой, и Голубая Леди, задушившая собственного ребёнка, до сих пор не могут найти покоя, написал marieclaire.ru.

Эти места привлекают не только любителей истории, но и тех, кто верит в привидения и загадки прошлого.

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