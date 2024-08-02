Тайна старых замков: 6 самых мистических мест Великобритании

Лондонский Тауэр известен как место казней, и здесь обитают привидения казненных. Главная среди них — графиня Маргарет Солсбери, обезглавленная в 1541 году, и дух Анны Болейн, второй жены Генриха VIII, которая, как говорят, бродит без головы по Тауэру. Здесь также можно встретить призраки принцев Эдуарда V и Ричарда Йоркского, хотя их существование остается под вопросом.