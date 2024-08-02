Разгоняем метаболизм: ТОП-5 продуктов, которые помогут похудеть

Ученым удалось выяснить: в день достаточно трех порций молочных продуктов, чтобы ускорить метаболизм. Все дело в том, что эти продукты окисляют жиры, и этот процесс требует энергии — калорий. Так что для ускорения метаболизма употребляйте в пищу творог, нежирный сыр, йогурты и молоко.