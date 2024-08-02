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Posted 2 августа, 04:24

Published 2 августа, 04:24

Modified 10 сентября, 04:49

Updated 10 сентября, 04:49

Разгоняем метаболизм: ТОП-5 продуктов, которые помогут похудеть

Разгоняем метаболизм: ТОП-5 продуктов, которые помогут похудеть

2 августа 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney
Разгоняем метаболизм: ТОП-5 продуктов, которые помогут похудеть
Хотите ускорить процесс расставания с лишними килограммами? Включите в рацион продукты, которые разгоняют метаболизм!

Молочные продукты

Ученым удалось выяснить: в день достаточно трех порций молочных продуктов, чтобы ускорить метаболизм. Все дело в том, что эти продукты окисляют жиры, и этот процесс требует энергии — калорий. Так что для ускорения метаболизма употребляйте в пищу творог, нежирный сыр, йогурты и молоко.

Ученым удалось выяснить: в день достаточно трех порций молочных продуктов, чтобы ускорить метаболизмУченым удалось выяснить: в день достаточно трех порций молочных продуктов, чтобы ускорить метаболизм
Ученым удалось выяснить: в день достаточно трех порций молочных продуктов, чтобы ускорить метаболизм. Фото: Изображение Midjourney

Какао

Этот напиток станет прекрасной альтернативой кофе. Он обеспечит заряд энергии, а еще поможет ускорить обменные процессы. Доказано, что какао стимулирует деятельность митохондрий, которые обеспечивают энергией клетки. Таким образом, организм тратит больше энергии.

Какао способствует синтезированию жира, и это тоже важная информация для тех, кто стремится похудеть. А еще напиток стабилизирует давление, помогает поддерживать холестерин на нормальном уровне.

Какао обеспечит заряд энергии, а еще поможет ускорить обменные процессыКакао обеспечит заряд энергии, а еще поможет ускорить обменные процессы
Какао обеспечит заряд энергии, а еще поможет ускорить обменные процессы. Фото: Изображение Midjourney

Бразильские орехи

В этом продукте в большом количестве содержится селен, который необходим для нормальной работы щитовидной железы. Она, в свою очередь, регулирует скорость обменных процессов в организме.

Бразильские орехи регулируют скорость обменных процессов в организмеБразильские орехи регулируют скорость обменных процессов в организме
Бразильские орехи регулируют скорость обменных процессов в организме. Фото: Изображение Midjourney

Устрицы

Продукты, которые могут показаться слишком дорогими для повседневного рациона, однако метаболизм они ускоряют просто космически. В них содержится цинк, который поддерживает работу щитовидной железы.

Устрицы ускоряют метаболизм просто космическиУстрицы ускоряют метаболизм просто космически
Устрицы ускоряют метаболизм просто космически. Фото: Изображение Midjourney

Бобовые

Чечевица, фасоль — продукты, незаменимые для ускорения метаболизма. В большом количестве в них содержится клетчатка, а также еще одно важное для обменных процессов вещество — крахмал резистентного типа. Он расщепляется в кишечнике, после чего формируются кислоты, которые способствуют повышению расхода энергии. В результате лишний вес уходит быстрее.

Чечевица, фасоль — продукты, незаменимые для ускорения метаболизмаЧечевица, фасоль — продукты, незаменимые для ускорения метаболизма
Чечевица, фасоль — продукты, незаменимые для ускорения метаболизма. Фото: Изображение Midjourney
#Мария Казак#Здоровье#Еда
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