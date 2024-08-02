newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 13:14

Published 2 августа, 13:14

Modified 10 сентября, 04:56

Updated 10 сентября, 04:56

Почему от смартфонов стареют: чем гаджеты опасны для кожи

Почему от смартфонов стареют: чем гаджеты опасны для кожи

2 августа 2024, 13:14
Фото: 1MI
Почему от смартфонов стареют: чем гаджеты опасны для кожи
Смартфон может навредить не только зрению, но и коже — доказано, что его частое и бесконтрольное использование способствует быстрому старению.

Смартфон и недостаток сна

Если вы начинаете свой день с просмотра ленты новостей в смартфоне и заканчиваете свой день тем же, вы — в группе риска. Чрезмерное увлечение гаджетом — прямой путь к недостатку сна, что крайне неблагоприятно влияет на состояние кожи.

Однако основную опасность таит в себе так называемый голубой свет, излучаемый экраном гаджета. Он отражается от экранов и попадает на кожу, в которую проникает достаточно глубоко — глубже, чем УФ-лучи. В результате происходит процесс разрушения тех соединений, которые обеспечивают вашей коже упругость и красивый вид.

Как отмечает Шари Марбейч, доцент Нью-Йоркского университета, уже доказано, что именно смартфоны становятся главной причиной фотостарения. Особую опасность для кожи представляет использование смартфона непосредственно перед сном, поскольку в темноте синий свет влияет на кожу особенно негативно.

Пигментация

В последнее время все чаще женщины и девушки начали обращаться к косметологам с такой проблемой, как пигментация. Нередко причина проблемы кроется именно в использовании смартфонов, особенно у молодых девушек.

Пигментация появляется на той стороне лица, к которой во время разговоров девушки прикладывают свои смартфоны. И это еще один аргумент в пользу того, что в своих предположениях медики правы.

Что делать

Как снизить вредное воздействие, которое оказывают на кожу смартфоны? Можно использовать специальные средства, обеспечивающие защиту кожи от процессов фотостарения, однако в продаже их можно найти с трудом, к тому же стоят эти препараты достаточно дорого.

Впрочем, есть один доступный и работающий способ — сократить время, которое мы проводим перед экранами смартфонов. Аналогичным образом стоит сократить время, проводимое за ноутбуками, планшетами. Желательно регулировать яркость экрана, особенно вечером, в темное время суток. Оптимальный вариант — переводить гаджет на ночной режим. Так влияние синего света получится сократить до возможного минимума.

#Мария Казак#Здоровье#Телефон#Кожа#Молодость#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика