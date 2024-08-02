Почему от смартфонов стареют: чем гаджеты опасны для кожи

Posted 2 августа, 13:14
Published 2 августа, 13:14
Modified 10 сентября, 04:56
Updated 10 сентября, 04:56
Если вы начинаете свой день с просмотра ленты новостей в смартфоне и заканчиваете свой день тем же, вы — в группе риска. Чрезмерное увлечение гаджетом — прямой путь к недостатку сна, что крайне неблагоприятно влияет на состояние кожи.
Однако основную опасность таит в себе так называемый голубой свет, излучаемый экраном гаджета. Он отражается от экранов и попадает на кожу, в которую проникает достаточно глубоко — глубже, чем УФ-лучи. В результате происходит процесс разрушения тех соединений, которые обеспечивают вашей коже упругость и красивый вид.
Как отмечает Шари Марбейч, доцент Нью-Йоркского университета, уже доказано, что именно смартфоны становятся главной причиной фотостарения. Особую опасность для кожи представляет использование смартфона непосредственно перед сном, поскольку в темноте синий свет влияет на кожу особенно негативно.
В последнее время все чаще женщины и девушки начали обращаться к косметологам с такой проблемой, как пигментация. Нередко причина проблемы кроется именно в использовании смартфонов, особенно у молодых девушек.
Пигментация появляется на той стороне лица, к которой во время разговоров девушки прикладывают свои смартфоны. И это еще один аргумент в пользу того, что в своих предположениях медики правы.
Как снизить вредное воздействие, которое оказывают на кожу смартфоны? Можно использовать специальные средства, обеспечивающие защиту кожи от процессов фотостарения, однако в продаже их можно найти с трудом, к тому же стоят эти препараты достаточно дорого.
Впрочем, есть один доступный и работающий способ — сократить время, которое мы проводим перед экранами смартфонов. Аналогичным образом стоит сократить время, проводимое за ноутбуками, планшетами. Желательно регулировать яркость экрана, особенно вечером, в темное время суток. Оптимальный вариант — переводить гаджет на ночной режим. Так влияние синего света получится сократить до возможного минимума.
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