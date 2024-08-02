Почему молодые женщины выбирают пожилых мужчин: плюсы и минусы

Posted 2 августа, 15:23
Published 2 августа, 15:23
Modified 10 сентября, 04:57
Updated 10 сентября, 04:57
Зрелость и уверенность: По словам психолога Ольги Кузнецовой, молодых девушек может привлекать уверенность и сильный характер, которые помогли мужчине достичь высокого уровня в жизни.
Ощущение заботы: Старшие партнеры могут восполнить дефицит отцовской любви, обеспечивая чувство заботы и безопасности. Они часто готовы взять на себя ответственность за жизнь своей партнерши, что создает ощущение надежности.
Опыт и финансовая стабильность: Зрелые мужчины уже прошли через сложные этапы карьерного роста, и молодые женщины могут наслаждаться их успехами, не переживая за их будущее.
Возрастные различия: С возрастом сексуальная активность мужчины снижается, что может привести к несоответствию в сексуальных ожиданиях. Проблемы с потенцией также могут стать препятствием для гармоничных отношений.
Разные жизненные этапы: Разница в возрасте означает разные этапы жизни, что может вызвать разногласия. Например, зрелый мужчина может не хотеть иметь детей, если у него уже есть взрослые дети.
Повышенные ожидания: Зрелые мужчины могут иметь высокие ожидания от своих партнерш в плане сексуального опыта и знаний, что может быть сложным для молодых девушек, написал журнал Woman.ru.
В итоге, отношения между молодыми женщинами и пожилыми мужчинами имеют свои плюсы и минусы. Важно учитывать все аспекты, чтобы понять, насколько такие отношения могут быть гармоничными и удовлетворяющими для обеих сторон.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14