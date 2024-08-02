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Posted 2 августа, 12:34

Published 2 августа, 12:34

Modified 10 сентября, 04:55

Updated 10 сентября, 04:55

Как повторить кудри в стиле Кэрри Брэдшоу: самая трендовая прическа лета

2 августа 2024, 12:34
Культовая прическа главной героини из сериала «Секс в большом городе» снова на пике популярности.

Вот три способа, как можно сделать модные кудри.

Метод 1: Использование плойки

  1. Нанесите термозащитное средство на волосы.
  2. Разделите волосы на пряди и накрутите их на плойку диаметром 9-12 мм.
  3. Дайте волосам остыть, встряхните их руками, опустив голову вниз.
  4. Примените текстурирующий спрей или сухой шампунь для объема.

Метод 2: Естественные кудри

  1. Помойте волосы и нанесите кондиционер без силиконов.
  2. Сжимайте волосы руками, добавляя средство до появления кудрей.
  3. Оберните голову полотенцем на 10-15 минут.
  4. Нанесите гель или мусс для кудрей, уложите феном с диффузором или дайте высохнуть естественным путем.

Метод 3: Ночная укладка

  1. На влажные волосы нанесите мусс или спрей для укладки.
  2. Закрепите поролоновый ободок на макушке и оберните вокруг него пряди.
  3. Ложитесь спать, а утром встряхните волосы, нанесите текстурирующий спрей и зафиксируйте лаком, написал журнал Woman.ru.

Эти методы помогут вам создать объемные кудри, как у Кэрри Брэдшоу, и быть в тренде этим летом.

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