Ивана Урганта пригласили выступить на фестивале «Антон тут рядом»

Напомним, в конце февраля 2022 года Первый канал изменил сетку вещания и убрал из эфира программу «Вечерний Ургант». При этом официальных заявлений о расторжении контракта с ведущим не поступало. В этом же году Иван Ургант был внесен группой, расследующей антироссийскую деятельность в сфере культуры и искусства, в список «агентов иностранного влияния».