Ивана Урганта пригласили выступить на фестивале «Антон тут рядом»

Posted 2 августа, 18:58
Published 2 августа, 18:58
Modified 10 сентября, 04:58
Updated 10 сентября, 04:58
Как сообщает gazeta.ru, на концерте, который пройдет в Санкт-Петербурге 21 августа, Ургант выступит со своими музыкальными произведениями от лица своего альтер эго — Гриши Урганта.
Напомним, в конце февраля 2022 года Первый канал изменил сетку вещания и убрал из эфира программу «Вечерний Ургант». При этом официальных заявлений о расторжении контракта с ведущим не поступало. В этом же году Иван Ургант был внесен группой, расследующей антироссийскую деятельность в сфере культуры и искусства, в список «агентов иностранного влияния».
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