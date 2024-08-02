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Posted 2 августа, 18:58

Published 2 августа, 18:58

Modified 10 сентября, 04:58

Updated 10 сентября, 04:58

Ивана Урганта пригласили выступить на фестивале «Антон тут рядом»

2 августа 2024, 18:58
Бывший телеведущий Первого канала Иван Ургант стал одним из участников благотворительного фестиваля под названием «Антон тут рядом». Об этом сообщается в пресс-релизе события.

Как сообщает gazeta.ru, на концерте, который пройдет в Санкт-Петербурге 21 августа, Ургант выступит со своими музыкальными произведениями от лица своего альтер эго — Гриши Урганта.

Напомним, в конце февраля 2022 года Первый канал изменил сетку вещания и убрал из эфира программу «Вечерний Ургант». При этом официальных заявлений о расторжении контракта с ведущим не поступало. В этом же году Иван Ургант был внесен группой, расследующей антироссийскую деятельность в сфере культуры и искусства, в список «агентов иностранного влияния».

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