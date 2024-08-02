Два места на Земле, где не действуют никакие законы

Posted 2 августа, 18:33
Published 2 августа, 18:33
Modified 10 сентября, 04:58
Updated 10 сентября, 04:58
В 1899 году британцы провели границу между Египтом и Суданом, используя классический британский метод рисования прямой линии на карте. Пару лет спустя они провели немного другую линию, уделив на этот раз больше внимания тому, где на самом деле жили люди. Сегодня Египет признает одну из этих линий, а Судан признает другую. Самое странное, что каждая из стран претендует на границу, которая не дает им контроля над участком площадью в 2,5 тысячи квадратных километров, известным как Бир-Тавиль. Об этом пишет cracked.com.
Если Египет перейдет на более позднюю линию или Судан перейдет на старую линию 1899 года, они получат Бир-Тавиль, но потеряют другой, более важный для страны участок земли. Таким образом, обе страны в настоящее время хотят этот более важный участок («треугольник Халаиб»), но никто не хочет Бир-Тавиль. Это по сути делает Бир-Тавиль единственной пригодной для проживания землей в мире, на которую никто не претендует.
По крайней мере, никто, кроме этого человека:
Это — Джеремайя Хитон из США. В 2014 году он отправился в Бир-Тавиль и воткнул флаг в землю, заявив, что если ни одна страна не претендует на него, то теперь он называет свою шестилетнюю дочь принцессой этой земли. Однако Хитон не решился переезжать в эту пустыню.
Силенд — это военно-морская платформа у берегов Великобритании, которую Королевский флот не использовал с 1950-х годов. После этого ее заняли диджеи, транслирующие несанкционированные радиостанции. За ними последовало множество разных людей с разными и странными мотивами.
Это место пережило несколько поистине сумасшедших десятилетий. Вот самый свежий факт: в 2007 году команда сайта Pirate Bay попыталась купить Силенд. Швеция ненадолго закрыла сайт. Тогда они решили, что если у них будет свое государство, то никто больше не сможет им помешать. Они предлагали 65 миллионов евро за Силенд. Однако идея провалилась.
Справка: The Pirate Bay («Пиратская бухта») — крупнейший в мире BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов.
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