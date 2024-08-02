Два места на Земле, где не действуют никакие законы

В 1899 году британцы провели границу между Египтом и Суданом, используя классический британский метод рисования прямой линии на карте. Пару лет спустя они провели немного другую линию, уделив на этот раз больше внимания тому, где на самом деле жили люди. Сегодня Египет признает одну из этих линий, а Судан признает другую. Самое странное, что каждая из стран претендует на границу, которая не дает им контроля над участком площадью в 2,5 тысячи квадратных километров, известным как Бир-Тавиль. Об этом пишет cracked.com.