Дети Холли Берри: трогательные чувства и надежда на личное счастье

Posted 2 августа, 16:31
Published 2 августа, 16:31
Modified 10 сентября, 04:57
Updated 10 сентября, 04:57
В 2019 году Берри рассказывала в интервью, что ей нравилось быть беременной и, если бы она пришла к этому раньше, она бы родила пятерых детей.
Когда актриса получила награду People's Icon на церемонии People's Choice Awards 2021, она выразила благодарность сыну и дочери. При этом Берри трогательно назвала их «малышами», хотя на тот момент они уже были достаточно взрослыми.
«Мои двое малышей… им приходится терять так много времени со мной, потому что я могу ходить на работу и заниматься любимым делом… Я обожаю вас, детки», — поделилась она.
Когда Нале исполнилось 2 года, Берри ненадолго потеряла ее в магазине. В интервью PEOPLE она рассказала об этом инциденте. «Это был один из самых страшных моментов в моей жизни», — вспоминала она. «Я смотрела на ценник, а она была рядом, а затем ее вдруг не стало».
К счастью, девочка не успела уйти далеко. Берри объяснила: «Она была за турникетом. Это момент, когда сердце мамы перестает биться».
По мере взросления детей актриса старалась поменьше делиться в соцсетях фото и новостями о них.
«Я очень боролась, чтобы сохранить их частную жизнь, и я просто хочу, чтобы у них было свое пространство, которое они могли бы назвать своим», — рассказала Берри в 2019 году. «Я не хочу выставлять их на всеобщее обозрение. Мне это кажется несправедливым», — добавила она. «Скоро они сами смогут это сделать. Когда они подрастут, это будет их выбор».
Иногда актриса делится фотографиями своей дочери, особенно в дни рождения Налы.
«Одна из великолепных даров, которые дала мне судьба, — моя дочь Нала. Она — сияющее солнце и вечная луна!» — написала Берри в честь 15-летия своей дочери в 2023 году.
В 2020 году актриса поделилась опытом карантина дома с детьми в период пандемии COVID-19, назвав обучение дома 6-летнего сына «кошмаром». Хотя некоторые комментаторы поспешили раскритиковать ее за то, что она позволяет Масео носить каблуки, Берри не хотела реагировать на негатив. «Просто безобидное веселье. Пытаюсь выжить прямо сейчас. Ты меня понимаешь?» — ответила она одному пользователю.
В другом ответе Берри написала: «Этим детям сейчас нелегко. Давайте посмеемся и проявим сострадание!»
Масео поддержал отношения своей матери с ее нынешним бойфрендом Ван Хантом.
«Я действительно верю, что нашла своего человека. Мой сын Масео сам провел для нас эту маленькую церемонию помолвки на заднем сиденье машины. Думаю, он наконец-то видит меня счастливой, и это заразительно. Это был его способ сказать: „Это хорошо. Это делает меня счастливой“», — сказала она журналу AARP The Magazine в 2021 году.
Берри вспомнила, что в тот момент она прослезилась, и сказала, что Хант также «боролся со слезами». Она продолжила: «Я забочусь только о том, чтобы мои дети были согласны с моими решениями».
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