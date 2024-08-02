Дети Холли Берри: трогательные чувства и надежда на личное счастье

«Я очень боролась, чтобы сохранить их частную жизнь, и я просто хочу, чтобы у них было свое пространство, которое они могли бы назвать своим», — рассказала Берри в 2019 году. «Я не хочу выставлять их на всеобщее обозрение. Мне это кажется несправедливым», — добавила она. «Скоро они сами смогут это сделать. Когда они подрастут, это будет их выбор».