Что такое интервальное голодание и чем оно полезно

Posted 2 августа, 13:20
Published 2 августа, 13:20
Modified 10 сентября, 01:40
Updated 10 сентября, 01:40
Участников эксперимента разделили на две группы. Члены одной группы на протяжении двух месяцев придерживались схемы питания по типу интервального голодания, а люди из второй группы применяли популярную диету для похудения со сниженным количеством калорий. Всего в эксперименте принял участие 41 человек с избыточной массой тела.
В ходе исследования выяснилось, что в ходе чередования приема пищи и голодания стабилизируются метаболические и пищеварительные процессы в организме, что способствует более быстрому снижению веса, нежели просто при соблюдении низкокалорийной диеты.
Участники исследования из первой группы употребляли белок небольшими порциями в течение дня — четырежды в день каждые четыре часа, а также практиковали еженедельное голодание продолжительностью 30—60 часов с употреблением в это время до 550 ккал. Другая группа на протяжении всего времени эксперимента соблюдала диету с ограничением примерно 1000 ккал в сутки, в зависимости от ежедневного расхода энергии.
По итогам исследования выяснилось, что в состоянии здоровья добровольцев из первой группы произошли более заметные сдвиги в лучшую сторону: улучшился микробиом, уменьшились воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), вырос процент мышечной массы и стабилизировался метаболизм, а вес снизился в среднем на 9%. Тогда как во второй группе потеря веса составила порядка 5%.
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