Что такое интервальное голодание и чем оно полезно

Участники исследования из первой группы употребляли белок небольшими порциями в течение дня — четырежды в день каждые четыре часа, а также практиковали еженедельное голодание продолжительностью 30—60 часов с употреблением в это время до 550 ккал. Другая группа на протяжении всего времени эксперимента соблюдала диету с ограничением примерно 1000 ккал в сутки, в зависимости от ежедневного расхода энергии.