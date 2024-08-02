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Posted 2 августа, 13:20

Published 2 августа, 13:20

Modified 10 сентября, 01:40

Updated 10 сентября, 01:40

Эффективно ли интервальное голодание для похудения

Что такое интервальное голодание и чем оно полезно

2 августа 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Эффективно ли интервальное голодание для похудения
Эксперты утверждают, что интервальное голодание может принести пользу для организма. В чем она заключается, в материале Newia.

Польза интервального голодания

Участников эксперимента разделили на две группы. Члены одной группы на протяжении двух месяцев придерживались схемы питания по типу интервального голодания, а люди из второй группы применяли популярную диету для похудения со сниженным количеством калорий. Всего в эксперименте принял участие 41 человек с избыточной массой тела.

В ходе исследования выяснилось, что в ходе чередования приема пищи и голодания стабилизируются метаболические и пищеварительные процессы в организме, что способствует более быстрому снижению веса, нежели просто при соблюдении низкокалорийной диеты.

Участники исследования из первой группы употребляли белок небольшими порциями в течение дня — четырежды в день каждые четыре часа, а также практиковали еженедельное голодание продолжительностью 30—60 часов с употреблением в это время до 550 ккал. Другая группа на протяжении всего времени эксперимента соблюдала диету с ограничением примерно 1000 ккал в сутки, в зависимости от ежедневного расхода энергии.

Как интервальное голодание влияет на здоровье

По итогам исследования выяснилось, что в состоянии здоровья добровольцев из первой группы произошли более заметные сдвиги в лучшую сторону: улучшился микробиом, уменьшились воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), вырос процент мышечной массы и стабилизировался метаболизм, а вес снизился в среднем на 9%. Тогда как во второй группе потеря веса составила порядка 5%.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Питание#Красота#Метаболизм#Белок#Желудочно-кишечный тракт#Диета#Калории#Все материалы авторов#Масса тела
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